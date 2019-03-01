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Elazığspor'da kulüp başkanı Selçuk Öztürk oldu

ELAZIĞ (AA) - Elazığspor Kulübünün olağanüstü genel kurulunda kulüp başkanlığına Selçuk Öztürk seçildi.Elazığ Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen kongrede seçime Selçuk Öztürk tek aday olarak girdi. Faaliyet...

Elazığspor'da kulüp başkanı Selçuk Öztürk oldu

ELAZIĞ (AA) - Elazığspor Kulübünün olağanüstü genel kurulunda kulüp başkanlığına Selçuk Öztürk seçildi.Elazığ Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen kongrede seçime Selçuk Öztürk tek aday olarak girdi. Faaliyet...

01 Mart 2019 Cuma 20:47
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Elazığspor'da kulüp başkanı Selçuk Öztürk oldu


ELAZIĞ (AA) - Elazığspor Kulübünün olağanüstü genel kurulunda kulüp başkanlığına Selçuk Öztürk seçildi.

Elazığ Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen kongrede seçime Selçuk Öztürk tek aday olarak girdi.

Faaliyet raporunun okunmasının ardından yapılan oylamaya katılan tüm delegelerin oyunu alan Öztürk, kulübün başkanı oldu.

Öztürk, yaptığı konuşmada, ortaya çıkan sonucun Elazığspor camiasına hayırlı olmasını dileyerek, kongreye katılan tüm delege ve taraftarlara teşekkür etti.

Kulübün içinde bulunduğu durum itibarıyla zorlu bir görevi devraldıklarının farkında olduklarını kaydeden Öztürk, şöyle konuştu:

"Bugün hep beraber yorulduk. Ancak bundan sonra da yorulacağız, kulübümüzü yaşatma, ligde tutma adına elimizden gelen tüm mücadeleyi vereceğiz. İstatistiksel olarak baktığınız zaman maalesef kulübümüz zaten yüzde 70 ihtimalle küme düşme durumunda. Ancak 2-3 gündür yaptığımız çalışmalar neticesinde bütün delege arkadaşlarımız, bu kulübün ligde kalmasının yüzde 5-10 ihtimali de olsa benim gereken mücadeleyi vereceğime inandıklarını söyledi ve bugün burada kulüp tarihinin belki ilklerindendir, ilk kongrede 139 delegemiz toplandı. Yani mevcut delegenin yarısının 1-2 fazlası hatta. Bundan dolayı da gelen bütün delegelerimize, duyarlı olan arkadaşlarımıza şükranlarımızı sunuyorum."

Elazığspor Kulübünün 11 Aralık 2018'de yapılan olağan genel kurul toplantısında kulüp başkanlığına aday çıkmamasının ardından eski yönetim, ilgili mahkemeye müracaat ederek kayyum talebinde bulunmuştu.

Mahkeme kararının ardından Elazığspor'a kayyum heyeti başkanı olarak Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sebahattin Devecioğlu atanmıştı.

Anahtar Kelimeler:
ElazığsporOlağanüstü Genel KurulSeçimSelçuk Öztürk
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