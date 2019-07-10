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Dünyanın en iyileri İstanbul'da mindere çıkacak

İstanbul'da yarın başlayacak 47. Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası, olimpiyat ve dünya şampiyonalarını bir araya getirecek.

Dünyanın en iyileri İstanbul'da mindere çıkacak

İstanbul'da yarın başlayacak 47. Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası, olimpiyat ve dünya şampiyonalarını bir araya getirecek.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:33
Dünyanın en iyileri İstanbul'da mindere çıkacak

Bu yıl 47'ncisi düzenlenecek Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası, yarın İstanbul'da başlayacak.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Bağcılar Olimpik Spor Salonu'nda 11-14 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek organizasyon, olimpiyat ve dünya şampiyonalarını bir araya getirecek.

Dünya Şampiyonası havasında geçmesi beklenen turnuva erkekler serbest stil ve kadınlarda gerçekleştirilecek. Turnuvada yaklaşık 35 ülkeden 300 güreşçi mindere çıkacak.

Türk Milli Takımı, organizasyonda Taha Akgül, Yasemin Adar, Rıza Yıldırım, Selahattin Kılıçsallayan, Selim Yaşar, Cengizhan Erdoğan, Yakup Gör, Enes Uslu, Barış Kaya, Muhammet Nuri Kotanoğlu, İbrahim Bölükbaşı, Fatih Yaşarlı, Baki Şahin, Evin Demirhan, Buse Tosun ve Bedia Gün gibi iddialı isimlerle mücadele edecek.

Güreşte iddialı ülkelerden ABD, Azerbaycan, İran, Almanya, Kazakistan, Özbekistan, Macaristan, Ukrayna, Hindistan, Bulgaristan ve Romanya da güçlü isimlerle turnuvaya katılacak.

Turnuvada olimpiyat ve dünya şampiyonları ABD'li Jordan Burroughs, İranlı Hassan Aliazam Yazdanicharati, Azerbaycanlı Şerif Şerifov, ABD'li Kyle Snyder, olimpiyat madalyalı dünya ve Avrupa şampiyonu Küba asıllı İtalyan Frank Chamizo, 2016 Rio Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Kanadalı Erica Wiebe de yer alacak. 

Musa Aydın: İstanbul'da mini Dünya Şampiyonası yapılacak

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, 47. Uluslararası Yaşar Doğu Turnuvası'nda dünyanın en iyi güreşçilerinin de mücadele edeceğine işaret ederek, "İstanbul'da mini Dünya Şampiyonası yapılacak. Dünya Şampiyonası ve olimpiyatlara puan vermesi nedeniyle tüm ülkeler bu turnuvaya büyük önem veriyor. En iyi güreşçilerini getirdiler. Biz de iyi bir takımla mücadele edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'deki güreşseverleri Yaşar Doğu Turnuvası'na davet eden Aydın, "Bu yıl müsabakalar gerçekten çok zevkli geçecek. Kadromuzda Avrupa ve dünya şampiyonalarında büyük başarılar elde etmiş güreşçilerimiz var. Hedefimiz hem erkekler hem de kadınlarda takım halinde şampiyonluk. Mindere çıkacak olan güreşçilerimize de başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Güreş
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