Dört gol Hatayspor'a yetmedi

Hatay

Ziraat Türkiye Kupası'nda Hatayspor, Galatasaray'ı 4-2 mağlup etti. İlk maçı 2-0 kazanan Galatasaray kupada yarı finale yükseldi.

İlk yarı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Galatasaray, konuk olduğu Spor Toto 1. Lig ekibi Hatayspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

8. dakikada Hatayspor etkili geldi. Mehmet Tayfun Dingil'in sağdan ortasında, altıpastaki Mirkan Aydın'ın bekletmeden vurduğu top yan direkten döndü.

21. dakikada Galatasaray öne geçti. Selçuk İnan'ın pasında sol kanattan hızla ceza sahasına giren Emre Taşdemir, meşin yuvarlağı Muğdat Çelik'e çıkardı. Bu oyuncunun penaltı noktası üzerinden vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.

Video Yardımcı Hakem (VAR) tarafından Emre Taşdemir'in topu eliyle kontrol ettiği uyarısı üzerine pozisyonu yeniden inceleyen hakem Yaşar Kemal Uğurlu, golün geçerli olduğuna hükmetti.

26. dakikada ev sahibi ekip gole yaklaştı. Selim Ilgaz'ın pasında topla buluşan Kubilay Sönmez'in cepheden şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı, Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

Çeyrek final ilk maçında rakibini sahasında 2-0 yenen sarı-kırmızılı takım, bu skorun avantajıyla adını yarı finale yazdıran taraf oldu.

48. dakikada ev sahibi ekibin pas hatasını değerlendirerek topa sahip olan Selçuk İnan, meşin yuvarlağı Muğdat Çelik'e çıkardı. Muğdat'ın kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta top auta çıktı.

52. dakikada ceza sahası içerisinde Semih Kaya'dan sıyrılan Caner Hüseyin Bağ'ın şutunda, kaleci İsmail Çipe meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

53. dakikada sarı-kırmızılı takım farkı 2'ye çıkardı. Emre Taşdemir'in sol kanattan yaptığı ortada ön direkteki Emre Akbaba, kafayla vurduğu topu ağlarla buluşturdu: 0-2.

58. dakikada Hatayspor, farkı 1'e indirdi. Sol kanattan ceza sahasına giren Gökhan Karadeniz, Emre Akbaba'nın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Yaşar Kemal Uğurlu, penaltı noktasını işaret etti. Penaltıyı kullanan Gökhan, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-2.

69. dakikada ev sahibi ekip, maçta eşitliği yakaladı. Sol kanattan hızla ceza sahasına giren Mirkan Aydın, Semih Kaya'dan sıyrılarak vuruşunu yaptı. Kaleci İsmail Çipe meşin yuvarlağı kornere çeldi. Ancak hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Semih'in Mirkan'a faul yaptığını belirterek maçta ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Gökhan Karadeniz meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-2.

74. dakikada Hatayspor defansında Soner Örnek'in hatalı pasında araya giren Muğdat Çelik, ceza sahası içinde boş kaleye şutunu çekti ancak top üstten auta gitti.

79. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Soldan ceza sahasına giren Caner Hüseyin Bağ, bir rakibinden sıyrılarak meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Altıpas önündeki Mirkan Aydın'ın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-2.

85. dakikada Hatayspor, bulduğu ilginç golle farkı 2'ye çıkardı. Genç kaleci İsmail Çipe, Yasin Güreler'in sol kanattan altıpasa gönderdiği topu kontrol etmek isterken elinden kaçırınca meşin yuvarlak bacaklarının arasından geçerek ağlara gitti. Yardımcı hakem Serkan Çimen topun auttan çevrildiğini belirten bayrağı kaldırdı. Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasından incelenen pozisyon sonrasında golün geçerli olduğu kararı çıktı: 4-2.

Karşılaşma, Hatayspor'un 4-2'lik üstünlüğüyle sona erse de ilk maçı 2-0 kazanan Galatasaray, yarı finale yükseldi.

Galatasaray Hatay'da kabus gördü

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Spor Toto 1. Lig temsilcisi Hatayspor'a 4-2 yenilmesine rağmen yarı finale yükseldi.

Çeyrek finalde Hatay temsilcisiyle eşleşen sarı-kırmızılı ekip, İstanbul'daki turun ilk maçını 2-0 kazandı.

Rövanş maçına 2-0'lık skorun avantajıyla çıkan Galatasaray, 21. dakikada Muğdat Çelik'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde geçti. Sarı-kırmızılı ekip, karşılaşmanın 53. dakikasında Emre Akbaba'nın attığı golle farkı 2'ye çıkardı.

Müsabakada 2-0 geri düşmesine rağmen mücadelesini sürdüren Hatayspor, 59 ve 72. dakikalarda Gökhan Karadeniz'in penaltılardan attığı gollerle skorda 2-2'lik beraberliği yakaladı.

Karşılaşmanın 79. dakikasında Mirkan Aydın'ın golüyle 3-2 öne geçen Hatayspor, 87. dakikada Galatasaray kalecisi İsmail Çipe'nin büyük hatasıyla kendi kalesine attığı golle skoru 4-2'ye getirdi.

Bir gol daha bulması durumunda turu geçecek olan Hatayspor, baskısını artırmasına rağmen skor değişmedi ve maç 4-2 ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi. Galatasaray, sahadan mağlubiyetle ayrılmasına rağmen ilk maçtaki galibiyetin avantajıyla turu geçen taraf oldu.

Galatasaray'ın yarı finaldeki rakibi Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe eşleşmesinin galibi olacak.

25. kez yarı finalde

Galatasaray, Hatayspor'u eleyerek bu kulvarda 25. kez yarı finale çıktı.

Sarı-kırmızılılar, 1962'den beri düzenlenen organizasyonda daha önce oynadığı 24 yarı finalin 22'sinde turu geçen taraf oldu.

Galatasaray, Türkiye Kupası'nı 17 kez ile en çok müzesine götüren takım konumunda.

Emre Akbaba'dan 184 gün sonra gol

Galatasaray'ın sezon başında transfer ettiği Emre Akbaba, sarı-kırmızılı formayla 184 gün sonra gol attı.

Sarı-kırmızılı takıma sezon başında gelen Emre, Galatasaray'da resmi maçlardaki 2 golünü de 27 Ağustos 2018'deki Aytemiz Alanyaspor maçında kaydetti.

Süper Lig'in 7. haftasındaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakasında sakatlandıktan sonra uzun süre sahalardan uzak kalan Emre Akbaba, 6 ay aradan sonra Galatasaray formasıyla gol sevinci yaşadı.

Emre Taşdemir'den skora katkı

Galatasaray'ın devre arasında bedelsiz kadrosuna kattığı Emre Taşdemir, sarı-kırmızılı takımın bulduğu 2 golde de son pası veren isim oldu.

Bursaspor'un uzun süreli sakatlıklar yaşaması nedeniyle yollarını ayırdığı Emre, devre arasında Galatasaray'a imza attı.

Teknik direktör Fatih Terim'in süre verdiği genç sol bek, Hatayspor müsabakasında Muğdat Çelik ve Emre Akbaba'nın attığı gollerde son pası vererek skora katkı sağladı.

Muğdat, defansın hatasını değerlendiremedi

Galatasaraylı futbolcu Muğdat Çelik, Hatayspor savunmasının hatasında boş kaleye topu gönderemedi.

Hatayspor kalecisi Ömer Alıcı'nın paslaşarak kullandığı aut atışında ceza sahasının sağında topu alan Soner Örnek, pasını yeniden Ömer'e aktarmak istedi. Ancak kalecinin önüne düşen topta araya giren Muğdat, bekletmeden boş kaleye vuruşunu yaptı ancak top üstten auta çıktı.

İsmail Çipe'den büyük hata

Galatasaray'ın 24 yaşındaki kalecisi İsmail Çipe, yaptığı büyük hatayla kalesinde 4. golü gördü.

Mücadelenin 87. dakikasında sol kanattan atağa kalkan Yasin Güreler, son çizgide meşin yuvarlağı son anda yatarak ceza sahasına çevirdi. Kaleci İsmail, üzerine gelen topu kucağından kaçırınca bacaklarının arasından geçen meşin yuvarlak ağlara gitti.

Karşılaşmanın 1. yardımcı hakemi Serkan Çimen topun dışarıdan çevrildiğini belirterek autu işaret etti. Video Yardımcı Hakem'in incelemesinin ardından hakem Yaşar Kemal Uğurlu, gol kararı verdi.