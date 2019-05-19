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Doğu-Batı Dostluk Ve Barış Ralli'si Ankara'dan yola çıktı

Dünyanın en tanınmış otomobil rallilerinden "Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi" Ankara'dan Samsun'a doğru yola çıktı.

Doğu-Batı Dostluk Ve Barış Ralli'si Ankara'dan yola çıktı

Dünyanın en tanınmış otomobil rallilerinden "Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi" Ankara'dan Samsun'a doğru yola çıktı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
19 Mayıs 2019 Pazar 20:19
Doğu-Batı Dostluk Ve Barış Ralli'si Ankara'dan yola çıktı

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, bu yıl 14'üncüsü düzenlenen "Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi"ni AB Başkanlığından uğurladı. Uğurlama törenine, Kaymakcı'nın yanı sıra AB ve ilgili ülkelerin büyükelçileri, Europa-Orient Rallye Derneği Başkanı Wilfried Gehr, Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Derneği Başkanı Nadir Serin ile çeşitli ülkelerden 150'den fazla amatör rallici katıldı.

Kaymakcı, törende yaptığı konuşmasında, Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığının Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi'ni 11 yıldan bu yana desteklediğini belirterek, bu yıl 14'üncüsü düzenlenen ralliye 11 ülkeden 150'den fazla katılımcının 85 ralli aracıyla katıldığını ifade etti.

Kendisinin de katıldığı bu rallinin hız yarışı olmadığını, bilakis dostluk, tanıma ve keşfetme yarışı olduğunun altını çizen Kaymakcı, "Biz, bu yarışla daha çok Anadolu'yu tanıtmayı, Türkiye'nin çeşitli şehir ve köylerini tanıtmayı istedik. Bu ralliye ve rallicilere verdiğimiz ödevlerle Anadolu'yu, Anadolu insanını, mutfağını ve kültürünü tanımalarını istedik." dedi.

Kaymakcı, rallinin bugünkü ayağının, 19 Mayıs'ın Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı günün 100'üncü yılı olması dolayısıyla ayrı önem taşıdığını belirterek, rallicilerin Ankara'dan yola çıkarak Samsun'a gideceklerini kaydetti.

Yarışmaya katılan rallicilerle, Türkiye'nin milli mücadelesini anlamaya ve anlatmaya çalışacaklarını söyleyen Kaymakcı, rallicilerin daha sonra Şanlıurfa'daki Göbeklitepe'ye giderek, buranın tanıtımına katkıda bulunacaklarının altını çizdi.

Kaymakcı, "Bu aslında bir dostluk rallisi. Bu ralliyle biz, Doğu'nun Avrupa sınırlarının Türkiye'de başladığını da göstermek istiyoruz. Türkiye Avrupa'dır, Avrupa coğrafyasının içindedir, kalbindedir ve dünyanın doğu sınırları Türkiye'nin başladığı yerde Avrupa'da biter." ifadelerini kullandı. 

"Türkiye Alman basınında tanıtıldığı gibi değil"

Europa-Orient Rallye Derneği Başkanı Gehr de yarışmanın Türkiye etabına katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirerek Türkiye'de çok sıcak karşılandıklarını belirtti.

Gehr, "Türkiye'ye geldiğimizde o sıcaklığı yaşadığımız için buradaki insanların ve Türkiye'nin bizim Alman basınında tanıtıldığı gibi olmadığını görüyoruz. Gerçekten çok çok daha iyi olduklarını görüyoruz." ifadelerini kullandı.  

Kaymakcı'nın kullandığı otomobille Ankara'dan yola çıkan ralliciler, aralarında Zonguldak, Samsun, Van, Kars ve Gaziantep'in bulunduğu birçok ilin yanı sıra İran ve Gürcistan'a da gidilecek.

Rallinin finali 1 Haziran'da KKTC'de gerçekleştirilecek.

Bu yıl 14'üncüsü düzenlenen ve 11 ülkeden Türkiye'ye gelen 150'den fazla sporcunun katıldığı rallide, ekipler değeri bin 100 avroyu geçmeyen araçlarıyla 10 bin kilometre yol katedecek.

Otomobilseverler 2019'un Göbeklitepe Yılı ilan edilmesi kapsamında Göbeklitepe'de konaklayacak ve tüm ralli GPS üzerinden internet ortamında da takip edilebilecek.

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Doğu-Batı
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