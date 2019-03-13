Digitürk'ten maç saati açıklaması

Digitürk maç gün ve saatlerini belirlemede tek yetkili kurumun Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) olduğunu açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, "Türkiye profesyonel futbol liglerinde oynanan karşılaşmaların gün ve saatlerini belirleme yetkisine sahip tek kurum Türkiye Futbol Federasyonudur. Şunu özellikle vurgulamak isteriz ki, Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig maçlarının gün ve saatlerinin Digitürk tarafından belirlenmesi hiçbir zaman söz konusu olmamıştır, şu anda da böyle bir uygulama söz konusu değildir." ifadeleri kullanıldı.

Karşılaşmaların gün ve saatinin belirlenmesi için çeşitli faktörlere dikkat edildiğinin yer aldığı açıklamada, "FIFA'ya üye her federasyon gibi Türkiye Futbol Federasyonu da maçların gün ve saatlerini belirlerken futbolcu sağlığı, iklim şartları, ulaşım koşulları, güvenlik riskleri, maçların daha fazla sporsever tarafından izlenebilmesi gibi, çok çeşitli faktörleri gözetir ve buna göre karar verir.Türk futbolunun zirvesini oluşturan ve karşılaşmaları naklen yayınlanan iki değerli ligimizde, yani Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de mevcut uygulama, maçların cuma-cumartesi-pazar-pazartesi günleri yaz ve kış mevsimine göre değişen 3 farklı saat diliminde oynanması şeklindedir." denildi.

Digitürk'ün derbi maçların pazar günü oynanması taraftarı olduğunun vurgulandığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'in Türkiye’de ve yurt dışında istenilen seviyelerde erişime ulaşabilmesi ve uluslararası liglerle izlenirlik anlamında yarışabilmesi adına her bir saat diliminde en az bir maçın planlanması liglerin yayıncısı olan bizlerin önceliğidir. Hava koşulları sebebiyle bir maçın saatinin değiştirilmesi, ilgili saat dilimlerinde birer maç olması şartıyla, bizler için uygundur. Bununla birlikte, milyonların gönlünü fetheden futbol oyununun temel öğesinin futbolcular olduğuna inanıyoruz. Futbolcu sağlığı açısından risk teşkil eden koşullarda futbol oynanmasına kesinlikle karşıyız. Aşırı soğuk hava koşullarındaki bir karşılaşmanın özellikle geç saatte oynanması ya da aşırı sıcak hava koşullarındaki bir maçın özellikle erken saatte oynanması gibi hava koşullarını dikkate almayan taleplerden mümkün mertebe kaçınılması gerektiğine inanıyoruz. Bu tür durumlarda Türkiye Futbol Federasyonu maçın saatinde değişiklik yapıp yapmamaya karar verir, biz de o maçı, hangi saatte olursa olsun, en yüksek standartlarda yayınlarız. Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig karşılaşmalarının, bu liglerin kalitesine ve seviyesine uygun; oyuna ve oyunculara en yüksek standartları sunan tesislerde oynanması gerektiğine inanıyoruz. Ayrıca futbolseverlerin de bu güzel oyunun çok önemli bir aktörü olduğunu düşünüyoruz. Maçların gün ve saatlerinin belirlenmesinde stadyumdaki ve ekran başındaki seyirci sayısını en üst düzeye çıkartacak şekilde bir planlamadan yana olduğumuzu ifade etmek isteriz. Buna bağlı olarak, Türkiye liglerindeki derbi karşılaşmalarının, dünyanın diğer üst düzey liglerinde olduğu gibi, spor ekonomisi için daha fazla katma değer yaratılması ve daha fazla sporseverin izleyebilmesi adına pazar günleri oynanmasından yanayız."