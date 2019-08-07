Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 29°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
99519
ALTIN
263.673
DOLAR
5.4886
STERLİN
6.6656
EURO
6.1434
Bayramda otoyol ve köprüler ile toplu taşıma ücretsiz
Bayramda otoyol ve köprüler ile...
Türkiye Uzay Ajansının 'yıldız' kadrosu belli oldu
Türkiye Uzay Ajansının 'yıldız' kadrosu...
Rusya ile vize serbestisi bugün başlıyor
Rusya ile vize serbestisi bugün...
YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
YKS yerleştirme sonuçları açıklandı

Diego Forlan futbolu bıraktı

Uruguaylı futbolcu Diego Forlan, kariyerini noktaladı.

Diego Forlan futbolu bıraktı

Uruguaylı futbolcu Diego Forlan, kariyerini noktaladı.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 13:16
Diego Forlan futbolu bıraktı

Uruguaylı futbolcu Diego Forlan, kariyerini noktaladı.

Kararını sosyal medya hesabından duyuran 40 yaşındaki oyuncu, "21 yılın ardından profesyonel kariyerime son veriyorum. Mükemmel hatıra ve duygularla dolu bir dönem kapanıyor fakat yenisi başlıyor." ifadelerini kullandı.

Kariyerine Independiente takımında başlayan Forlan, Manchester United, Atletico Madrid, Villarreal ve Inter gibi dünyanın önde gelen takımlarında forma giydi.

Yıldız futbolcu, Manchester United ile Premier Lig ve Federasyon Kupası, Atletico Madrid ile de UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Süper Kupa zaferleri yaşadı.

Uruguay Milli Takımı'nın formasını 112 kez giyen Forlan, 36 kez rakip fileleri havalandırdı.

Anahtar Kelimeler:
ForlanFutbol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Victor Ruiz Torre Beşiktaş'a 3 yıllık imza attı
Victor Ruiz Torre Beşiktaş'a 3 yıllık imza attı
Öncü kardeşler Avusturya'da piste çıkacak
Öncü kardeşler Avusturya'da piste çıkacak
Medipol Başakşehir avantaj için sahada
Medipol Başakşehir avantaj için sahada
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim