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Darüşşafaka Tekfen 5. galibiyetini elde etti

THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında Darüşşafaka Tekfen, son iç saha maçında konuk ettiği Almanya temsilcisi Bayern Münih'i 92-87 yendi.

Darüşşafaka Tekfen 5. galibiyetini elde etti

THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında Darüşşafaka Tekfen, son iç saha maçında konuk ettiği Almanya temsilcisi Bayern Münih'i 92-87 yendi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
30 Mart 2019 Cumartesi 08:36
Darüşşafaka Tekfen 5. galibiyetini elde etti

THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında Darüşşafaka Tekfen, son iç saha maçında konuk ettiği Almanya temsilcisi Bayern Münih'i 92-87 yendi.

Ev sahibi ekip bu sonuçla 5. galibiyetini elde etti. Konuk ekip ise 16. kez mağlup oldu.

Karşılaşmaya etkili başlayan Bayern Münih, pota altından bulduğu sayılarla 8. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 6-17. Farkı bir ara 16 sayıya (6-22) kadar yükselten Almanya temsilcisi, hücumda düşük yüzdeyle oynayan Darüşşafaka Tekfen karşısında birinci periyodu 27-14 üstün tamamladı.

Ev sahibi ekip, ikinci çeyreğe iyi bir başlangıç yaptı. Evans, Diebler ve Kartal Özmızrak'la üç sayılık basketler kaydeden Darüşşafaka Tekfen, 13. dakikada farkı 3 sayıya indirdi: 26-29. Tempolu geçen mücadelede pota altındaki etkinliğini sürdüren Bayern Münih, Doğuş Özdemiroğlu'nun üst üste dış atış isabetlerine rağmen soyunma odasına 50-44 önde girdi.

Bayern Münih, ikinci yarıya Dedovic'in basketleriyle başladı. Konuk ekip, top kayıpları yapan Darüşşafaka Tekfen karşısında 23. dakikada farkı tekrar açtı: 44-58. Boyalı alanı iyi savunan Almanya temsilcisi karşısında dış atış isabetleriyle etkili olmaya devam eden ev sahibi takım, 28. dakikada farkı 1 sayıya düşürdü: 60-61. Skor üstünlüğünün son bölümde sıklıkla el değiştirdiği üçüncü çeyreği Bayern Münih, 67-65 üstün bitirdi.

Son periyot karşılıklı basketlerle başladı. Darüşşafaka Tekfen, Bayern Münih'in boyalı alandaki savunma sertliğini kırmayı başarırken, 32. dakika 69-69 eşitlikle geçildi. Hızlı hücumlardan skor üreten rakibine üç sayı çizgisinin gerisinde karşılık veren yeşil-siyahlılar, Kidd'in dış atış isabetiyle 37. dakikada 79-77 öne geçti. Dedovic ile Eric arasında yaşanan gerginliğin ardından Douglas'ın sayılarıyla oyunun kontrolünü eline alan Darüşşafaka Tekfen, bitime 1 dakika 42 saniye kala skoru 84-79'a getirdi. Koponen'le peş peşe kritik basketler bularak oyundan kopmayan Bayern Münih, bitime 21 saniye kala farkı 1 sayıya indirdi: 88-87. Kalan sürede faul hakkını dolduran konuk ekip karşısında serbest atış çizgisinde Douglas ile sayılar bulan Darüşşafaka Tekfen, maçı 92-87 kazandı.

Öte yandan, karşılaşmanın ikinci yarısı, yaşanan teknik sorundan dolayı yaklaşık 5 dakika geç başladı.

Anahtar Kelimeler:
THY-Avrupa
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