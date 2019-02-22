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Curry'nin 36 sayısı Warriors'a galibiyeti getirdi

Amerikan Basketbol Ligi'nde son şampiyon Golden State Warriors, sahasında Sacramento Kings'i 125-123 yendi.

Curry'nin 36 sayısı Warriors'a galibiyeti getirdi

Amerikan Basketbol Ligi'nde son şampiyon Golden State Warriors, sahasında Sacramento Kings'i 125-123 yendi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
22 Şubat 2019 Cuma 12:50
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Curry'nin 36 sayısı Warriors'a galibiyeti getirdi

NBA'e 6 maçla devam edildi. Batı Konferansı lideri Golden State Warriors, yıldız oyuncusu Stephen Curry'nin 36 sayı, 6 ribaunt, 7 asistlik performans sergilediği mücadelede Sacramento Kings'i 125-123 yenerek, bu sezon 42. galibiyetini aldı. 

Kevin Durant'ın 28 sayı ürettiği Warriors'ta DeMarcus Cousins 17 sayı, 10 ribaunt, 3 asistle salondan ayrıldı.

Kings'te ise Marvin Bagley 28 sayı, 13 ribauntla "double double" yaparken, Buddy Hield 19, De'Aaron Fox 18 sayıyla oynadı.

Cedi'den Suns potasına 19 sayı

Milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, sahasında Phoenix Suns'ı 111-98 mağlup etti.

Cedi Osman'ın 19 sayı, 5 ribaunt, 5 asistle galibiyete katkı sağladığı mücadelede Ante Zizic 15 sayı, 12 ribaunt, Kevin Love 16 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptı.

Konuk ekipte Devin Booker'ın 30, Kelly Oubre'nin 23 sayılık performansı mağlubiyete engel olamadı. Suns, tarihinde ilk kez üst üste 16 mağlubiyet aldı. 

Son Güncelleme: 22.02.2019 12:54
Anahtar Kelimeler:
Curry
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