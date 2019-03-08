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Cüneyt Çakır'a UEFA'dan destek

UEFA raporunda, Porto-Roma maçının tartışmalı pozisyonlarındaki kararlarından dolayı hakem Cüneyt Çakır'a destek verildi.

Cüneyt Çakır'a UEFA'dan destek

UEFA raporunda, Porto-Roma maçının tartışmalı pozisyonlarındaki kararlarından dolayı hakem Cüneyt Çakır'a destek verildi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
08 Mart 2019 Cuma 17:56
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Cüneyt Çakır'a UEFA'dan destek

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında oynanan Porto-Roma maçındaki tartışmalı pozisyonlarla ilgili kararlarından dolayı müsabakanın hakemi Cüneyt Çakır'a destek verdi.

UEFA'nın Porto-Roma maçıyla ilgili raporunda, hakem Cüneyt Çakır'ın kararlarına ilişkin, "Açık ve belirgin hiçbir hata yok." denildi.

Raporda, karşılaşmanın 121. dakikasında Porto'dan Moussa Marega'nın Romalı Patrick Schick'e ceza sahasına girişi sırasında arkadan yaptığı müdahalede hakem Çakır'ın penaltı vermediği pozisyonla ilgili değerlendirme yapıldı.

Söz konusu pozisyona ilişkin "Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi tarafından hakeme, açık ve belirgin bir hata tespit edilmediği aktarılmış, bu nedenle VAR müdahalesinin ve ceza sahası çizgisinin gözden geçirilmesi koşullarının bulunmadığı bildirilmiştir." denildi.

Çakır'ın, Marega ile Schick arasında geçen pozisyona yakın olduğu vurgulanan raporda, "Hakem pozisyona yakındı ve canlı olarak gördüğü harekete faul vermedi. Ancak hakem pozisyonu çeşitli açılardan gözden geçirmek, VAR'a daha fazla zaman vermek için oyunun başlamasını geciktirmeye karar verdi. Kontrol yapıldı ve görüntüler dikkatlice incelendi. Ancak VAR herhangi bir belirgin kanıt bulamadı." değerlendirmesinde bulunuldu.

Ayrıca maçın 117. dakikasında Porto lehine verilen penaltıda hakem Çakır'ın VAR'a başvurarak aldığı kararın doğru olduğu da raporda yer aldı.

Karşılaşmayı 3-1 kazanan Porto, Roma'yı eleyerek çeyrek finale yükselmişti.

Anahtar Kelimeler:
Cüneyt Çakır
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