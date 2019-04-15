Cumhurbaşkanlığı Turu doğduğu topraklara dönüyor

Türkiye'nin en prestijli spor organizasyonlarından Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, yarın 55. kez start alacak. TUR 2019, 1963'teki ilk rotayı andıran "nostaljik" bir güzergahta düzenlenecek.