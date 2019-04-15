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Cumhurbaşkanlığı Turu doğduğu topraklara dönüyor

Türkiye'nin en prestijli spor organizasyonlarından Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, yarın 55. kez start alacak. TUR 2019, 1963'teki ilk rotayı andıran "nostaljik" bir güzergahta düzenlenecek.

Cumhurbaşkanlığı Turu doğduğu topraklara dönüyor

Türkiye'nin en prestijli spor organizasyonlarından Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, yarın 55. kez start alacak. TUR 2019, 1963'teki ilk rotayı andıran "nostaljik" bir güzergahta düzenlenecek.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
15 Nisan 2019 Pazartesi 12:09
Cumhurbaşkanlığı Turu doğduğu topraklara dönüyor

55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (TUR 2019), yarın İstanbul'dan başlayacak.

Son yıllarda genellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde düzenlenen tur, bu yıl doğduğu topraklara taşınacak.

1963 yılında Marmara Turu adıyla başlayan organizasyon, 2019'da ilk rotasını andıran "nostaljik" bir güzergahta koşulacak.

Turda 17 takımdan 119 sporcu mücadele edecek. Ekiplerin 6'sını Dünya Turu seviyesindeki takımlar oluşturacak. Türkiye ise yarışa milli takım adı altında katılacak.

Milli takımı Ahmet Örken, Onur Balkan, Feritcan Şamlı, Ahmet Akdilek, Muhammed Atalay, Mustafa Sayar ve Halil İbrahim Doğan temsil edecek.

Dünya Turu'nun takviminde üçüncü kez gerçekleştirlecek yarışın ilk gününde İstanbul-Tekirdağ etabı geçilecek.

Tekirdağ'dan başlayacak ikinci gün, Gelibolu Yarımadası'nda Eceabat'ta 57. Alay Şehitliği'nin önünde tamamlanacak.

Dünyaca ünlü bisikletçiler, daha sonra Çanakkale-Edremit ve Balıkesir-Bursa etaplarında pedal çevirecek.

Turun beşinci gününde sporcuları, genel klasman liderliğinde belirleyici olacak zorlu Kartepe tırmanışı bekleyecek. Bisikletçiler, yaklaşık 1300 metre yükselikteki zirve finişiyle "Kraliçe etabını" bitirecek.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 6. ve son günü Sakarya ile İstanbul arasındaki parkurda koşulacak. Avrasya Tüneli'nden geçecek bisikletçiler, yarışı Sultanahmet Meydanı'nda noktalayacak.

185 ülkede yayınlanacak 

Dünyanın en iyi bisikletçilerinin mücadele edeceği 6 günlük turda yaklaşık bin kilometre geçilecek.

185 ülkede yayınlanacak tur, Türkiye'nin tarihi ve doğal güzelliklerinin tanıtımına yine büyük katkı sağlayacak.

Türkiye'nin en prestijli spor organizasyonlarından Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, geçen yıl canlı yayınlarla yaklaşık 700 milyon konuta ulaşmıştı.

Cavendish yeniden Türkiye'de

Dimension Data'nın Büyük Britanyalı dünyaca ünlü sprinteri Mark Cavendish, yeniden Türkiye'de yarışacak.

Cavendish, Cumhurbaşkanlığı Turu'nda 2014'te 4, 2015'te de 3 etap zaferi yaşamıştı.

Turda gözler ayrıca son iki yılda 7 etap kazanan Bora-Hansgrohe ekibinden İrlandalı sprinter Sam Bennett'te olacak. 

TUR 2019'un etapları

55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun etapları ve mesafeleri şöyle:

1. etap: İstanbul-Tekirdağ (156,7 kilometre)

2. etap: Tekirdağ-Eceabat (183,3 kilometre)

3. etap: Çanakkale-Edremit (122,6 kilometre)

4. etap: Balıkesir-Bursa (194,3 kilometre)

5. etap: Bursa-Kartepe (164,1 kilometre)

6. etap: Sakarya-İstanbul (172,4 kilometre)

Takımlar

Dünya Turu takımları:

Astana (Kazakistan)

Bora Hansgrohe (Almanya)

Deceuninck Quick-Step (Belçika)

Dimension Data (Güney Afrika)

BAE Emirates (Birleşik Arap Emirlikleri)

Lotto Soudal (Belçika)

Profesyonel kıta takımları:

Burgos (İspanya)

Caja Rural (İspanya)

Delko Marsilya Provence KTM (Fransa)

Euskadi Murias (İspanya)

Manzana Postobon (Kolombiya)

Neri Sottoli Selle İtalya KTM (İtalya)

Nippo-Vini Fantini-Faizane (İtalya)

Rally UHC (ABD)

Sport Vlaanderen (Belçika)

W52 Porto (Portekiz)

Milli takım:

Türkiye

Liderlerin mayoları

Turda lider bisikletçiler şu mayoları taşıyacak:

Turkuaz mayo: Genel klasman lideri

Kırmızı mayo: Tırmanış lideri

Yeşil mayo: Sprint lideri

Beyaz mayo: Türkiye güzellikleri lideri

Turun tarihçesi

İlk kez "Marmara Turu" adıyla 1963 yılında düzenlenen organizasyon, 1965'te uluslararası statü kazandı.

Organizasyon, 1966 yılından itibaren ise Cumhurbaşkanlığı himayesine alındı.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) tarafından 2008'de 2.1 kategorisine, 2010'da da 2. HC seviyesine yükseltildi.

Tur, 2017'de bisikletin en üst düzey kategorisi olan "Dünya Turu" kapsamına alındı.

Son 10 yılın kazananları

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun son 10 yıldaki kazanları şöyle:

2009: Daryl Impey (Güney Afrika)

2010: Giovanni Visconti (İtalya)

2011: Alexander Efemkin (Rusya)

2012: Alexandr Dyachenko (Kazakistan)

2013: Natnael Berhane (Eritre)

2014: Adam Yates (Büyük Britanya)

2015: Kristijan Durasek (Hırvatistan)

2016: Jose Goncalves (Portekiz)

2017: Diego Ulissi (İtalya)

2018: Eduard Prades (İspanya)

Anahtar Kelimeler:
Bisiklet Turu
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