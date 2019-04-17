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Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun 2. etabı başladı

55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ikinci etabı, Tekirdağ'da başladı.

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun 2. etabı başladı

55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ikinci etabı, Tekirdağ'da başladı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
17 Nisan 2019 Çarşamba 11:50
Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun 2. etabı başladı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünde başlayan 55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2019) ikinci etabının startını, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ Emniyet Müdürü Mustafa Aydın ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı verdi.

TUR 2019'un ikinci gününde bisikletçiler, Tekirdağ ile Eceabat arasındaki 183,3 kilometrelik parkurda mücadele edecek. 

17 takımdan 119 sporcunun katıldığı turun İstanbul ile Tekirdağ arasındaki ilk etabını, Bora-Hansgrohe (Almanya) takımının İrlandalı sporcusu Sam Bennett birinci sırada tamamlamıştı. 

Bu yıl, ilk rotasını andıran "nostaljik" bir güzergahta koşulan 55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 21 Nisan Pazar günü İstanbul'da tamamlanacak. Dünyadaki tek kıtalararası bisiklet turuna katılan sporcular, 6 etap boyunca toplam 993,4 kilometre pedal çevirecek.

Anahtar Kelimeler:
Bisiklet
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