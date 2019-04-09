Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay şampiyon hentbolcuları kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Hentbol Erkekler 1. Ligi'nde şampiyon olarak Erkekler Süper Ligi'ne yükselen Yozgat Bozokspor oyuncuları ve yönetimini kabul etti.

Burada bir konuşma yapan Oktay, memleketi Yozgat'ta önemli bir başarıya imza atan sporcuları tebrik etti.

Hentbol gibi çok tabana yayılmayan bir spor dalında Yozgat'tan bir takımın Süper Lig'e yükselmesini çok önemli bulduğunu ifade eden Oktay, "Şehrimize, gençlere, topluma öncülük ediyorsunuz. Kısıtlı imkanlarla nasıl başarılı olunur bunun canlı örneğisiniz. Tırnaklarınızla kazıyarak Süper Lige çıktınız. Başarı, yeni bir başlangıç demektir. Daha büyük bir sorumluluk gerektirir. Gelecek yıl sizleri inşallah Süper Lig şampiyonu olarak ağırlarız. Ondan sonra da Avrupa'yı konuşuruz. Gençlerimizin gözleri parlıyor. İnandıkları zaman yapamayacakları bir şey yok." diye konuştu.

Oktay, futbol branşında Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta mücadele eden Yozgatspor 1959'un da grubunda şampiyon olarak adını play-off'a yazdırdığını anımsattı.

Sporda elde edilen başarıların Yozgat'taki diğer alanlara da örnek teşkil edeceğine dikkati çeken Oktay, şunları kaydetti:

"Spor alanında önemli bir örneksiniz. Yozgat'a 'inanırsanız yaparsınız' mesajını verdiniz. Böyle bir başarıyla imkansızlık diye bir bahanenin arkasına saklanılmaması gerektiğini ortaya çıkardınız. İlin topyekun kalkınmasını sağlayacak dinamoyu harekete geçirdiniz. Yozgat iş dünyasının, sivil toplum örgütlerinin, yerel yönetimlerinin sizi takip etmesi lazım. Biz de elimizden gelen desteği size vereceğiz."

Kabulde, Spor Genel Müdür Yardımcısı Ömer Altunsoy ile Hentbol Federasyonu Başkan Vekili Adem Ceylan da yer aldı.