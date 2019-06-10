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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TFF Başkanı Özdemir ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonda görüştüğü TFF Başkanı Özdemir'den "Şenol Güneş hocamız ve futbolcularımız morallerini yüksek tutsunlar. Türk halkı onların yanında." mesajını teknik heyet ve takıma iletmesini istedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TFF Başkanı Özdemir ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonda görüştüğü TFF Başkanı Özdemir'den "Şenol Güneş hocamız ve futbolcularımız morallerini yüksek tutsunlar. Türk halkı onların yanında." mesajını teknik heyet ve takıma iletmesini istedi

10 Haziran 2019 Pazartesi 14:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TFF Başkanı Özdemir ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda yapacağı maç için İzlanda'da bulunan A Milli Takım kafilesinin Keflavik Havalimanı'nda maruz kaldığı kötü davranışlar ve yaşananlarla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ile görüştü.TFF'den yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonla aradığı Özdemir'e konuyla ilgili devletin her türlü girişimi yaptığını ve gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan, Nihat Özdemir'den "Şenol Güneş hocamız ve futbolcularımız morallerini yüksek tutsunlar. Türk halkı onların yanında." mesajını teknik heyet ve takıma iletmesini istedi.

Özdemir de A Milli Takım'a destekleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini sundu.

Açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun da bir heyetle TFF ve A Milli Takım'ın yanında olduğunu göstermek için bugün İzlanda'ya giderek yarın oynanacak maçta ay-yıldızlılara destek olacağı hatırlatıldı.

Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıMilliTakım
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