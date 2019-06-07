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Cumhurbaşkanı Erdoğan Mesut Özil’in nikah şahidi oldu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Arsenal'in Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil ile Amine Gülşe çiftinin nikah şahidi oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mesut Özil’in nikah şahidi oldu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Arsenal'in Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil ile Amine Gülşe çiftinin nikah şahidi oldu.

07 Haziran 2019 Cuma 23:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mesut Özil’in nikah şahidi oldu

Futbolcu Mesut Özil, Amine Gülşe ile Beşiktaş'taki Four Seasons Hotel'de dünyaevine girdi. 

Çiftin nikahını İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Yerlikaya kıyarken, nikah şahitliklerini ise Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan yaptı.

Çifte mutluluk dileyen Erdoğan, evlilik cüzdanını Amine Gülşe'ye takdim etti.

Düğün törenine, çiftin yakınları ile spor ve sanat camiasından önemli isimler de katıldı.

Özil'den Bayırbucak Türkmenlerine düğün yemeği

Öte yandan Mesut Özil, Türk Kızılayı aracılığıyla Hatay’ın Yayladağı ilçesinde yaşayan Bayırbucak Türkmenlerine yemek verdi. 

Türk Kızılay Suriye Alan Koordinatörü Fatih Kökcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mesut Özil’in bugünkü düğün töreni dolayısıyla Türkiye'deki 14 farklı aşevinden yardım alan 14 bin kişi ile Suriye ve Türkiye'deki kamplarda kalan 2 bin savaş mağduruna yemek verilmesi için Türk Kızılaya bağışta bulunduğunu söyledi. 

Suriye’nin İdlib kentindeki yetimhanede kalan bin yetime de yemek verdiklerini dile getiren Kökcan, "Mesut Özil kardeşimize, bu duyarlı davranıştan dolayı Türk Kızılay olarak çok teşekkür ediyor, eşiyle beraber ömür boyu mutluluklar diliyorum." dedi.

Anahtar Kelimeler:
MesutÖzilDüğünNikah
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