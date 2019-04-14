Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 12°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
95977
ALTIN
239.641
DOLAR
5.7357
STERLİN
7.5319
EURO
6.4910
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 28 Şubat zihniyetinden geriye pek bir şey kalmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 28 Şubat zihniyetinden...
MHP seçim sonuçlarını değerlendirdi
MHP seçim sonuçlarını değerlendirdi
MEB'den yeni dijital içerik platformu
MEB'den yeni dijital içerik platformu
Beşiktaş doludizgin
Beşiktaş doludizgin
Ve Rıza kayaalp 9. kez avrupa Şampiyonu
Ve Rıza kayaalp 8. kez...

Çin'de pole pozisyonu Bottas'ın

Formula 1 tarihinin bininci, sezonun üçüncü yarışı Çin Grand Prix'sinin sıralama turlarını, Mercedes pilotu Valtteri Bottas ilk sırada tamamladı.

Çin'de pole pozisyonu Bottas'ın

Formula 1 tarihinin bininci, sezonun üçüncü yarışı Çin Grand Prix'sinin sıralama turlarını, Mercedes pilotu Valtteri Bottas ilk sırada tamamladı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
14 Nisan 2019 Pazar 07:52
Çin'de pole pozisyonu Bottas'ın

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun üçüncü yarışı Çin Grand Prix'sine, Mercedes pilotu Valtteri Bottas ilk sıradan başlayacak. 

Çin'in 5 bin 451 metrelik Uluslararası Şangay Pisti'nde 56 tur üzerinden yapılacak organizasyon tarihinin bininci yarışının sıralama turlarında, Mercerdes'in Finlandiyalı pilotu Bottas 1:31.547'lik derecesiyle pole pozisyonunun sahibi oldu.

Bottas'ın takım arkadaşı Büyük Britanyalı Lewis Hamilton 1:31.570'lik süresiyle ikinci, Ferrari'nin Alman pilotu Sebastian Vettel 1:31.848'lik derecesiyle üçüncü en iyi zamana imza attı. 

Çin Grand Prix'si, yarın TSİ 09.10'da koşulacak.

Anahtar Kelimeler:
Formula 1
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
29. Ege Rallisi başladı
29. Ege Rallisi başladı
Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Yücel: Şenol hocayı çok güzel bir şekilde uğurlayacağız
Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Yücel: Şenol hocayı çok güzel bir şekilde uğurlayacağız
Lyon'da Genesio dönemi bitiyor
Lyon'da Genesio dönemi bitiyor
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim