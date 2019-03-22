Christian Panucci: Avrupa'nın en iyi liglerinde oynayan sağlam bir defansımız var

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki ilk maçında bugün A Milli Futbol Takımı'nı konuk edecek Arnavutluk Milli Takımı'nın teknik direktörü Christian Panucci, takımının iyi bir savunmaya sahip olduğunu söyledi.

İşkodra kentindeki Loro Borici Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Panucci, fiziksel ve moral olarak maça hazır olduklarını belirterek, "Türkiye'nin santrforlarının tecrübeli olduğunu biliyorum. Ancak Arnavutluk'un savunması gayet iyi, Avrupa'nın en iyi liglerinde oynayan oyunculardan kurulu sağlam bir defansımız var." diye konuştu.

Türkiye'nin güçlü bir takım olduğunu ancak futbolcularını her maça kazanmak için hazırladığını belirten Panucci, 90 dakika boyunca yüksek tempoda oynadıkları takdirde Türkiye'ye karşı galibiyet alabileceklerini kaydetti.

Kaliteli oyuncularının bulunduğunu anlatan İtalyan teknik adam, ellerinden gelenin en iyisini yapıp profesyonelce oynayacaklarını ve maçı kazanmak istediklerini belirtti.

Oyuncularının potansiyelinin farkında olduğunu vurgulayan Panucci, "Takımımızın Avrupa Şampiyonası'na kadar katedeceği çok yol var." dedi.

Türk futbolunun çok ilerlediğini ifade eden Panucci, Roma'da forma giyen Cengiz Ünder'in çok iyi bir oyuncu olduğunu ancak bugünkü karşılaşmada oynamayacağından için memnun olduğunu kaydetti.

Arnavutluk Milli Takımı kaptanı Elseid Hysaj da, Türk santrforların seviyesindeki oyuncularla İtalya'da oynadıklarını belirterek, "Onlara karşı oynamaya hazırız." ifadesini kullandı.

Basın toplantısının ardından Arnavutluk Milli Futbol Takımı bugünkü karşılaşma öncesi son idmanını yaptı.