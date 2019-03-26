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Cenk Tosun: Böyle oynarsak ikinci olarak çıkmayı umut ediyoruz

Milli Takım oyuncusu Cenk Tosun, "Fransa, Dünya Şampiyonu bir takım. Her şey olabilir grupta ama ben Fransa’yı favori görüyorum. İnşallah böyle oynarsak ikinci olarak çıkmayı umut ediyoruz." dedi.

Cenk Tosun: Böyle oynarsak ikinci olarak çıkmayı umut ediyoruz

Milli Takım oyuncusu Cenk Tosun, "Fransa, Dünya Şampiyonu bir takım. Her şey olabilir grupta ama ben Fransa’yı favori görüyorum. İnşallah böyle oynarsak ikinci olarak çıkmayı umut ediyoruz." dedi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
26 Mart 2019 Salı 07:50
Cenk Tosun: Böyle oynarsak ikinci olarak çıkmayı umut ediyoruz

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Moldova'yı 4-0 yendiği maçta 2 gol atan milli futbolcu Cenk Tosun, "Bir forvet için gol atmak güzel bir şey ama galibiyet gollerden daha önemliydi." dedi.

Cenk, maçtan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, elemelerde 2 maçı da gol yemeden bitirdikleri için mutlu olduğunu söyledi.

Cenk Tosun, takım olarak alınan 6 puanın iyi bir başlangıç olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Haziran ayındaki maçlara daha moralli gideceğiz. Takım arkadaşlarımı kutlamak istiyorum. Burak ağabeyle iyi anlaşıyoruz. O da basın toplantısında söyledi. Bir forvetin diğer bir forvetle birlikte oynaması bizim işlerimizi kolaylaştırıyor sahada. İlk maçta ben ona asist yaptım. Bu maçta o bana asist yaptı. İnşallah böyle devam eder. Bir forvet için gol atmak güzel bir şey ama galibiyet gollerden daha önemliydi. Fransa, Dünya Şampiyonu bir takım. Her şey olabilir grupta ama ben Fransa’yı favori görüyorum. İnşallah böyle oynarsak ikinci olarak çıkmayı umut ediyoruz. Genç arkadaşlarımız var ama onların yanında tecrübeli arkadaşlarımız var. Bize çok faydalı oldular." 

Dorukhan: Benim için özel bir maçtı

Milli futbolcu Dorukhan Toköz de taraftarların desteği için teşekkür ettiğini dile getirerek, "Benim için çok özel bir gece. Çünkü görüyorsunuz, taraftarlarımız da sahip çıktı çok sağ olsunlar. Çok teşekkür ediyorum, hakları ödenmez." dedi.

İlk 11'de olduğu için mutluluk duyduğunu aktaran Dorukhan, "Benim için çok özel bir maçtı. İlk 11’i oynadım. Bu forma için her şeyi yaparız zaten. Bunu herkes biliyor. Buradan 6 puanla dönmek bizim için çok önemliydi. Çok mutluyuz. Hocamız sağ olsun gördüğünüz gibi 6 puan aldırdı bize. İnşallah daha iyi olacak. İstediğimiz yerlere geleceğiz Allah izin verirse. Tüm takımlar rakibimiz. Biz hepsini yenmek için sahaya çıkacağız. Türkiye olduğumuzun farkındayız. Bu forma çok ağır bir forma. İnşallah kim olursa önümüze gelen, yenmek için sahaya çıkacağız." diye konuştu.

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Cenk Tosun
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