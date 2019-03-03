Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN BİLİM TİCARET Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
103267
ALTIN
223.513
DOLAR
5.3756
STERLİN
7.0977
EURO
6.1210
Doğu Guta'da sivillerin kimyasal silahla öldürüldüğü kesinleşti
Doğu Guta'da sivillerin kimyasal silahla...
“Türkiye G20'de ilk 10'a girme iddiasını sürdürüyor“
“Türkiye G20'de ilk 10'a girme...
“Öldür Beni Sevgilim“ filminin Ankara galası yapıldı
“Öldür Beni Sevgilim“ filminin Ankara...
MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüs kaza yaptı: 2 ölü, 23 yaralı
MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüs...
Pakistan, Hint pilotu ülkesine teslim etti
Pakistan'ın düşürdüğü savaş uçağının pilotu...

Cedi Osman'dan Pistons potasına 10 sayı

Cleveland Cavaliers'ta Cedi Osman, Detroit Pistons'a 129-93 yenildikleri maçta 10 sayı, 4 ribauntla oynadı. Ersan İlyasova, takımı Milwaukee Bucks'ın Utah Jazz'a 115-111 kaybettiği mücadeleyi 5 sayı, 3 ribauntla tamamladı.

Cedi Osman'dan Pistons potasına 10 sayı

Cleveland Cavaliers'ta Cedi Osman, Detroit Pistons'a 129-93 yenildikleri maçta 10 sayı, 4 ribauntla oynadı. Ersan İlyasova, takımı Milwaukee Bucks'ın Utah Jazz'a 115-111 kaybettiği mücadeleyi 5 sayı, 3 ribauntla tamamladı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
03 Mart 2019 Pazar 14:21
6 Okunma
Cedi Osman'dan Pistons potasına 10 sayı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Cedi Osman'ın 10 sayı attığı maçta Cleveland Cavaliers, Detroit Pistons'a 129-93 yenildi.

NBA'e 9 maçla devam edildi. Cedi Osman, takımı Cavaliers'ın evinde Pistons'a 36 sayı farkla 129-93 mağlup olduğu karşılaşmada 32 dakika 6 saniye süre aldı ve 10 sayı, 4 ribaunt, 2 asist, 1 top çalmayla oynadı.

Sezonun 48. yenilgisini yaşayan Cavaliers'ta Collin Sexton 16, Larry Nance Jr ve Jordan Clarkson 11'er sayı attı.

Luke Kennard'ın 26, Reggie Jackson'ın 24 sayısı, Pistons'ın bu sezonki 30. galibiyetine katkı sağladı.

Jazz'dan üst üste 4. galibiyet

Utah Jazz, milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın forma giydiği Milwaukee Bucks'ı ağırladığı maçı 115-111 kazandı ve peş peşe 4. olmak üzere 36. galibiyetini aldı.

Jazz'da Donovan Mitchell, 46 sayı, 3 ribaunt, 6 asist, 2 top çalma, Derrick Favors, 23 sayı, 18 ribauntla galibiyette ön plana çıktı.

Doğu Konferansı lideri Bucks'ta Giannis Antetokounmpo'nun 43 sayı, 14 ribaunt, 8 asist, Khris Middleton'ın 29 sayı, 9 ribaunt, 6 asistlik performansı sezonun 15. yenilgisini önleyemedi. Ersan İlyasova ise 19 dakika 42 saniye görev yaptığı mücadeleyi 5 sayı, 3 ribaunt, 1 top çalmayla tamamladı.

NBA'e 8 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Cleveland Cavaliers-Detroit Pistons: 93-129

Indiana Pacers-Orlando Magic: 112-117

Miami Heat-Brooklyn Nets: 117-88

Dallas Mavericks-Memphis Grizzlies: 81-111

Philadelphia 76ers-Golden State Warriors: 117-120

San Antonio Spurs-Oklahoma City Thunder: 116-102

Denver Nuggets-New Orleans Pelicans: 112-120

Phoenix Suns-Los Angeles Lakers: 118-109

Utah Jazz-Milwaukee Bucks: 115-111 

Anahtar Kelimeler:
Cediosman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Federer'den kupa 'dalya'sı
Federer'den kupa 'dalya'sı
Bayern Münih zirveye ortak oldu
Bayern Münih zirveye ortak oldu
Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda Emre Zafer Barnes, gümüş madalya kazandı
Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda Emre Zafer Barnes, gümüş madalya kazandı
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim