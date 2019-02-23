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Çaykur Rizespor üç golle kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Çaykur Rizespor, konuk ettiği Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-0 yendi.

Çaykur Rizespor üç golle kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Çaykur Rizespor, konuk ettiği Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-0 yendi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
23 Şubat 2019 Cumartesi 09:38
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Çaykur Rizespor üç golle kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti.

İlk yarı

17. dakikada hızlı gelişen konuk ekibin atağında sağ taraftan ceza sahası içerisine girdikten sonra Ahmet Ildiz'in penaltı noktası üzerine yerden ortasında, boş pozisyonda Aleksic istediği gibi vuramayınca top üsten auta çıktı.

23. dakikada Muric'in ara pasında sol çaprazdan ceza sahası içerisine giren Umar'ın bekletmeden vuruşunda, kaleye yönelen top rakip oyuncuya çarparak kornere gitti.

24. dakikada Çaykur Rizespor defansında Abarhoun'un uzalaştırmak istediği topu ceza yayı üzerinde önünde bulan Ahmet Ildiz'in kontrol edip vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan son anda uzanarak meşin yuvarlağı çeldi.

27. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Umar'ın soldan ceza yayı üzerine çıkardığı topu Boldrin yanında müsait durumda bulunan Chahechouhe'nun önüne bıraktı. Bu futbolcunun bekletmeden yerden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Farnolle'nin solundan filelere gitti: 1-0

Mücadelenin ilk yarısını Çaykur Rizespor 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarı

47. dakikada Erkan Kaş'ın sol taraftan ceza sahası içerisine ortasında kaleci Gökhan Akkan'ın tokatladığı top, Ahmet Ildiz'in önünde kaldı. Bu futbolcunun penaltı noktasına yakın bir yerden bekletmeden vuruşunda, Çaykur Rizespor defansında Abarhoun meşin yuvarlağı çizgi üzerinden çelmeyi başardı.

53. dakikada Aleksic'in yaklaşık 25 metreden sert şutunda, kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı tokatlayarak kornere çelmeyi başardı.

55. dakikada Chahechouhe'nun ara pasında topla buluşan Boldrin'in ceza yayı üzerinden plase vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

75. dakikada Mina'nın hatasından yararlanan Chahechouhe, ceza sahası içerisinde topu kazandıktan sonra vurdu fakat kaleci Farnolle, meşin yuvarlağı ayakları ile çelmeyi başardı. Dönen topla tekrar buluşan Chahechouhe'nin şutunda meşin yuvarlak bu kez kale direğine çarparak oyun alanına döndü.

76. dakikada Eren Tozlu'nun ceza sahası içerisinde yerde kaldığı pozisyonda penaltı noktasını gösteren hakem Hüseyin Göçek, VAR incelemesinin ardından penaltı kararını iptal etti.

87. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor'da Mina sakatlandı. Teknik direktörü Erol Bulut, daha önce 3 oyuncu değişikliğini kullandığı için konuk ekip, kalan bölümde 10 kişi mücadele etmek zorunda kaldı.

90+5. dakikada Saadane'nin ara pasında ceza sahası içerisine giren Nakoulma'nun vuruşunda top kaleci Farnolle'den döndü. Pozisyonu iyi takip eden Muric, dönen topu boş kaleye filelere gönderdi: 2-0

90+8. dakikada Azubuike ile verkaç yapan Nakoulma'nın ceza sahası içerisine girdikten sonra bekletmeden yerden vuruşunda, top filelere gitti: 3-0

Mücadele Çaykur Rizespor'un 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Anahtar Kelimeler:
Rize Spor
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