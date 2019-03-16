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Çaykur Rizespor deplasmanda kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Atiker Konyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Çaykur Rizespor deplasmanda kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Atiker Konyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
16 Mart 2019 Cumartesi 21:29
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Çaykur Rizespor deplasmanda kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Atiker Konyaspor'u 2-0 yendi.

2. dakikada konuk ekip öne geçti. Atiker Konyaspor yarı sahasına atılan uzun topta Filipovic kaleci Serkan Kırıntılı'ya indirmek istedi. Kısa düşen topu önünde bulan Vedat Muric, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1

22. dakikada Melnjak'ın ceza sahasının dışında sert şutu, az farkla yandan auta gitti.

42. dakikada Boldrin'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, Samudio'nun kafa vuruşunda top kaleci Serkan Kırıntılı'da kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Çaykur Rizespor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

51. dakikada Jahovic'in ceza sahası içinden pasında, Ömer Ali Şahiner'in bekletmeden vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan topu güçlükle kornere çeldi.

61. dakikada Milosevic'in ceza yayı üzerinden şutunda top direkten döndü. 

63. dakikada Ömer Ali Şahiner'in sağ kanattan kullandığı korner atışında Musa Çağıran'ın ters vuruşunda topu kaleci Gökhan Akkan kornere çeldi. 

68. dakikada konuk ekip farkı ikiye çıkardı. Vedat Muric'in ara pasına hareketlenen Samudio, topu kaleci Serkan Kırıntılı'nın sağından filelere gönderdi. 

76. dakikada Awaziem'in göğsüne ayağıyla yaptığı müdahale sonrasında hakem Cüneyt Çakır, Skubic'i direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi. 

82. dakikada Hurtado'nun pasında, ceza sahası dışında topla buluşan Jahovic'in sert şutunda meşin yuvarlak sağdan auta çıktı. 

Karşılaşma, Çaykur Rizespor'un 2-0 üstünlüğüyle bitti. 

Konyasporlu futbolcular şehitleri unutmadı

Yeşil-beyazlı futbolcuların formalarının kolunda Çanakkale Savaşları'nın kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın resmi yer aldı.

Öte yandan, futbolcular ısınmaya Polonya'da bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Konyalı öğrenci Furkan Kocaman'ın resminin yer aldığı tişörtle çıktı.

Anahtar Kelimeler:
Çaykur RizeKonya
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