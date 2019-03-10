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Çaykur Rizespor 3 puanı 3 golle aldı

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği İstikbal Mobilya Kayserispor'u 3-0 yendi.

Çaykur Rizespor 3 puanı 3 golle aldı

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği İstikbal Mobilya Kayserispor'u 3-0 yendi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
10 Mart 2019 Pazar 22:48
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Çaykur Rizespor 3 puanı 3 golle aldı

Çaykur RizesporSpor Toto Süper Lig'in 25. haftasında, İstikbal Mobilya Kayserispor'u konuk etti.-

Karşılaşmanın 8. dakikasında Melnjak'ın ara pasında ceza sahasına giren Umar'ın kaleci ile karşı karşıya bekletmeden vuruşunda, Lung topu ayakları ile çelmeyi başardı.

10. dakikada Umut Bulut'un soldan ceza sahasına ortasında, penaltı noktası üzerinde Kravets'in ayak içi plase vuruşunda meşin yuvarlak üsten auta çıktı.

22. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Samudio'nun soldan ceza sahasına ortasında defansın uzaklaştırmaya çalıştığı top Boldrin'in önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci Lung'dan dönen topu Vedat Muriç altıpas üzerinden boş kaleye gönderdi: 1-0.

29. dakikada Kravets'in ara pasında, defansın arkasına sarkan Umut Bulut'un, ceza sahasında yerden vuruşunda top kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.

36. dakikada kazanılan faul atışında sağ çaprazdan Deniz Türüç'ün yaklaşık 30 metreden şutunda, kaleci Gökhan Akkan direk dibinden filelere gitmekte olan topu çelmeyi başardı.

Mücadelenin ilk yarısını Çaykur Rizespor 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarı

56. dakikada ikinci yarının ilk tehlikeli atağında ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Melnjak'ın solda ceza sahası içerisine ortasında, topu göğsü ile önüne indiren Samudio düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0.

60. dakikada Umut Bulut'un ceza sahası dışı sol çaprazından sert şutunda üst direğe çarpan top oyun alanına döndü.

66. dakikada Boldrin'in düşürülmesi ile kazanılan penaltı atışında, Vedat Muriç'in yerden plase vuruşunda top kaleci Lung'un solundan filelere gitti: 3-0.

69. dakikada Deniz Türüç'ün kaleyi cepheden gören yerden yaklaşık 25 metreden sert şutunda kaleci Gökhan Akkan, topu kornere çeldi. 

72. dakikada sol çaprazdan ceza sahası içerisine giren Deniz Türüç'ün aşırtma vuruşunda filelere gitmekte olan topu Awaziem çizgiden çevirmeyi başardı.

75. dakikada ceza yayı üzerinde kazanılan faul atışında Musa Çağıran'ın vuruşunda baraja çarpan top az farkla kornere gitti. 

79. dakikada rakip defans oyuncusunu çalımladıktan sonra ceza sahası içerisine giren Deniz Türüç'ün direk dibine plase vuruşunda kaleci Gökhan Akkan, yatarak meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.

83. dakikada konuk ekip mutlak gol şansını değerlendiremedi. Gyan ceza sahası içerisinde kaleci Gökhan Akkan'ı geçtikten sonra topu boş durumdaki Kravets'e çıkardı. Bu futbolcunun boş kaleye şutunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

Mücadele, Çaykur Rizespor'un 3-0 üstünlüğü ile tamamlandı. 

Anahtar Kelimeler:
Çaykur Rize Spor
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