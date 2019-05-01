Casillas futbolseverleri korkuttu

Ankara

Portekiz Premier Lig takımlarından Porto'nun İspanyol kalecisi Iker Casillas, kalp krizi geçirdi.

Son 3 haftaya girilen Portekiz liginde şampiyonluk için Benfica ile çekişen Porto'nun 37 yaşındaki file bekçisi, futbolseverleri korkuttu.

Porto Kulübünden yapılan açıklamaya göre, antrenman sırasında fenalaşan Casillas, hastaneye götürüldü. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Casillas'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı ve durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Altyapısından yetiştiği Real Madrid'de uzun süre forma giydikten sonra 2015'te Porto'ya transfer olan tecrübeli kaleci, mart ayında sözleşmesini uzatmıştı.

Casillas'ın sağlık durumu iyi

Portekiz Premier Lig takımlarından Porto'nun İspanyol kalecisi Iker Casillas, geçirdiği kalp krizi sonrası "Her şey kontrol altında." dedi.

Casillas, Twitter hesabından hastane odasında çekilmiş fotoğrafını paylaşarak, "Her şey kontrol altında. Büyük bir korku yaşadım ama neyse ki iyiyim. Mesajlar ve ilginiz için hepinize teşekkürler." ifadelerini kullandı.

37 yaşındaki file bekçisi, antrenman sırasında geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye götürülmüştü.

İspanya Milli Takımı formasıyla bir dünya, 2 Avrupa şampiyonluğu kazanan Casillas'ın, altyapısından yetiştiği Real Madrid'de 3 UEFA Şampiyonlar Ligi, 5 La Liga, 2015'ten beri oynadığı Porto'da ise bir lig şampiyonluğu bulunuyor.