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Çağla Büyükakçay İspanya'daki turnuvada ikinci oldu

Milli tenisçi Büyükakçay, Uluslararası Tenis Federasyonu tarafından İspanya'da düzenlenen turnuvanın finalinde ABD'li Kiick'e 2-1 yenilerek ikinci oldu.

Çağla Büyükakçay İspanya'daki turnuvada ikinci oldu

Milli tenisçi Büyükakçay, Uluslararası Tenis Federasyonu tarafından İspanya'da düzenlenen turnuvanın finalinde ABD'li Kiick'e 2-1 yenilerek ikinci oldu.

17 Haziran 2019 Pazartesi 11:49
Çağla Büyükakçay İspanya'daki turnuvada ikinci oldu

Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen toplam 60 bin dolar ödüllü toprak kort turnuvasının tekler finalinde milli tenisçi Çağla Büyükakçay, 1 numaralı seribaşı ABD'li Allie Kiick ile karşı karşıya geldi.

Çağla, tie-break'e giden ilk seti 7-6 kaybederek 1-0 geriye düştü. İkinci sette rakibine 6-3 üstünlük kuran 29 yaşındaki tenisçi, durumu 1-1'e getirdi. Üçüncü ve son seti 6-1 kaybeden Çağla Büyükakçay, müsabakadan 2-1 mağlup ayrılarak ikincilikle yetindi.

Anahtar Kelimeler:
Çağla Büyükakçay
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