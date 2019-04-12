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Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Hamzaoğlu: Son ana kadar mücadeleyi sürdüreceğiz

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Hamzaoğlu, Teslim olmayacağız. Her türlü olumsuzluğa ve hakem hatalarına rağmen asla teslim olmayacağız. Son ana kadar mücadeleyi sürdüreceğiz" dedi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Hamzaoğlu: Son ana kadar mücadeleyi sürdüreceğiz

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Hamzaoğlu, Teslim olmayacağız. Her türlü olumsuzluğa ve hakem hatalarına rağmen asla teslim olmayacağız. Son ana kadar mücadeleyi sürdüreceğiz" dedi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
12 Nisan 2019 Cuma 09:51
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Hamzaoğlu: Son ana kadar mücadeleyi sürdüreceğiz

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Teslim olmayacağız. Her türlü olumsuzluğa ve hakem hatalarına rağmen asla teslim olmayacağız. Son ana kadar mücadeleyi sürdüreceğiz ve inşallah bu hafta kesinlikle kazanmamız gereken bir maça çıkacağız." dedi.

Hamza Hamzaoğlu, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında konuk edecekleri Akhisarspor maçı için kulüp tesislerinde yapılan antrenman öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Lige verilen ara dönemde yapılan kamp sonrasında Kasımpaşa ile karşılaştıklarını ve istedikleri sonuca ulaşamadıklarını belirten Hamzaoğlu, büyük umutlarla gittikleri maçta istenen oyunu ortaya koyamadıklarını söyledi.

Hamzaoğlu, söz konusu maçı kaybetmenin kendilerini üzdüğünü ve pazartesi günü oynayacakları Akhisarspor maçını kazanmak için her şeyi yapacaklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Teslim olmayacağız. Her türlü olumsuzluğa ve hakem hatalarına rağmen asla teslim olmayacağız. Son ana kadar mücadeleyi sürdüreceğiz ve inşallah bu hafta kesinlikle kazanmamız gereken bir maça çıkacağız. Her şeyimizi ortaya koyup bu maçtan iyi bir sonuçla ayrılmayı amaçlıyoruz. Oyuncularım da bu noktada çalışmalarını sürdürüyor."

Kaybedilen maçlar nedeniyle futbolcuların moral bozukluğu yaşadığını dile getiren Hamzaoğlu, Akhisarspor maçı ile bu olumsuz durumu aşmak istediklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Aylardan beri maç kazanamama duygusu yani bu psikolojiyi taşımak kolay iş değil. Maça çıkıyoruz ve bakıyoruz geride olmamıza rağmen hala savunmada pas yapıyor ve ileriye gitmekte zorlanıyoruz. Bu tamamen psikolojik durum, yoksa takımın fiziksel anlamda veya antrenmanlarındaki temposu düşük değil. Maçlarda bu durumu bir türlü atamıyoruz. Alacağımız bir galibiyete çok ihtiyacımız var ve bu bizim için moral olacak. Akhisarspor maçıyla bunu başarabiliriz ve bir galibiyet bu süreci ve birçok şeyi değiştirecek ben buna inanıyorum."

Matematiksel olarak ligde kalma şanslarının olduğunu vurgulayan Hamzaoğlu, bütünlük içinde takımı desteklemenin çok önemli olacağını kaydederek, şöyle devam etti:

"Akhisarspor'da yaptıklarımızın aynısını Erzurumspor'da da yapmak istiyoruz ve bunu için çalışıyoruz. Matematiksel olarak şansımızın sürdüğü son ana kadar birbirimizi desteklemek zorundayız. Birbirimizi eleştirmeye başladığımız anda işi bırakmışız demektir. Hala şansımız var ve her şeyi zorlamak zorundayız."

- "Futbolcumun sağlığını kazanacağımız bir maça değişmem"

Egemen Korkmaz, Taylan Antalyalı ve Lokman Gör'ün sakatlığının devam ettiğini anlatan Hamzaoğlu, şunları kaydetti:

"Egemen bugüne kadar iğnelerle oynamış ve fedakarlık yapmış bir oyuncumuz. Dizinde çok ciddi sıkıntılar var ve yaklaşık bir aydır antrenmana çıkamıyor. Bu yüzden onu oynatmak büyük kötülük olur, oynatsak bile fiziği ve kasları buna hazır değil. Dizlerindeki ağrı daha çok artabilir ve hiçbir futbolcumun sağlığını kazanacağımız bir maça değişmem. Bu yüzden sağlık her şeyden önce gelir. Taylan'ın hafif bir problemi var. Lokman'ın da alt adalesinde ters bir yüklenme oldu ve eğer Kasımpaşa maçında devam ettirseydik, 7-8 hafta aramızda olmayacaktı. Bu maçta oynaması zor ama sonraki maçlara yetiştireceğiz."

Son Güncelleme: 12.04.2019 09:53
Anahtar Kelimeler:
Hamzaoğlu
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