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Bursaspor küme düştü

Spor Toto Süper Lig'in son haftasına 16. sırada düşme hattında giren Bursaspor, Evkur Yeni Malatyaspor'u sahasında 2-1 mağlup etmesine rağmen, 15. sırada yer alan Göztepe'nin son hafta maçında galip gelmesiyle Süper Lig'den düştü.

Bursaspor küme düştü

Spor Toto Süper Lig'in son haftasına 16. sırada düşme hattında giren Bursaspor, Evkur Yeni Malatyaspor'u sahasında 2-1 mağlup etmesine rağmen, 15. sırada yer alan Göztepe'nin son hafta maçında galip gelmesiyle Süper Lig'den düştü.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 09:48
Bursaspor küme düştü

Spor Toto Süper Lig'in son haftasına düşme hattında giren BursasporEvkur Yeni Malatyaspor'u 2-1 yenmesine rağmen, 15. sırada yer alan Göztepe'nin son hafta maçında galip gelmesiyle Süper Lig'den düştü. 

4. dakikada konuk ekip Bursaspor öne geçti. Furkan Soyalp'in sağdan ortasında arka direkte Yeni Malatyasporlu Chebake ile birlikte yükselen Yusuf Erdoğan'ın kafayla vurduğu top ağlara gitti: 0-1.

9. dakikada Kamara, sağ kanattan ceza sahası içerisine kadar sürdüğü topu altıpasın üzerine ortaladı. Defans oyuncularının uzaklaştırmaya çalıştığı meşin yuvarlakla buluşan Ahmet Ildiz'in vuruşunda top savunmaya çarparak kornere çıktı.

20. dakikada konuk ekip farkı ikiye çıkardı. Aytaç Kara'nın ceza sahası içerisinde pasıyla topu alan Umut Nayir'in penaltı noktasından vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.

35. dakikada Mustafa Akbaş'a, rakibi Umut Nayir ile girdiği ikili mücadelede topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle maçın hakemi Ali Palabıyık tarafından kırmızı kart gösterildi.

40. dakikada Pereira'nın ceza sahası gerisinden şutunda kaleci Okan Kocuk gole izin vermedi.

Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında Bursaspor, deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-1 yendi.

61. dakikada ev sahibi ekip farkı bire indirdi. Badji'nin geri pasında topla buluşan kaleci Okan Kocuk'a baskı yapan Kamara meşin yuvarlağa sahip oldu. Bu oyuncunun vuruşunda top, ağlarla buluştu: 1-2.

68. dakikada Robin Yalçın'ın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Barış Alıcı'nın savunmayı geçerek yaptığı sert vuruşta kaleci Okan Kocuk, topu kornere çeldi.

86. dakikada karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık, Sakho'ya Chabake ile girdiği ikili mücadele sonrası sarı kart gösterdi. Daha sonra Video Yardımcı Hakem'e başvuran Palabıyık, sarı kart kararını iptal ederek Sakho'yu kırmızı kartla oyundan attı.

90+2. dakikada Yusuf Erdoğan ile girdiği ikili mücadelede sarı kart gören Mina, karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık tarafından ikinci sarı karttan soyunma odasına gönderildi. Mina maçın 69. dakikasında da bir sarı kart görmüştü. 

Karşılaşma Bursaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Anahtar Kelimeler:
BursaSporKümeDüştü
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