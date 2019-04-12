Bursa'da 3 puanın sahibi Trabzonspor

Bursa

Spor Toto Süper Lig'de 28. haftanın açılış maçında Trabzonspor, deplasmanda Bursaspor'u 1-0 mağlup etti.

İlk yarı

14. dakikada Trabzonspor gole yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Sosa'nın penaltı noktasına doğru ortasında iyi yükselen Yusuf Yazıcı'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından az farkla auta çıktı.

19. dakikada Trabzonspor'un sol kanattan kazandığı serbest vuruşta Yusuf Yazıcı'nın ceza alanına doğru kavisli yaptığı ortaya iyi yükselen Nwakaeme'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

26. dakikada hızlı gelişen Bursaspor atağında, sol taraftan rakip ceza alanına giren Yusuf Erdoğan, uygun durumdaki Sakho'yu topla buluşturdu. Sakho'nun vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Uğurcan Çakır'dan sekti. Seken topu Tunay Torun tamamlamak istedi. Trabzonspor savunması meşin yuvarlağı çizgi üzerinden çıkardı.

36. dakikada Bursaspor'da rakip ceza alanı ön çizgisinde Saivet'nin pasında topla buluşan Aytaç Kara, kaleyi cepheden gören pozisyonda meşin yuvarlağa sert vurdu. Top, az farkla auta gitti.

38. dakikada ilginç bir an yaşandı. Hakem Bülent Yıldırım, ikili mücadele sonrasında Trabzonsporlu futbolcu Sosa'ya sarı kart yerine yanlışlıkla kırmızı kart gösterdi. Yıldırım, kartın rengini fark ettikten sonra eliyle kenara işaret yaparak bu kararını iptal etti ve cebinden çıkardığı sarı kartı Sosa ve Bursasporlu Aytaç Kara'ya gösterdi.

Maçın ilk yarısı, golsüz tamamlandı.

İkinci yarı

50. dakikada Bursaspor önemli bir fırsattan sonuç alamadı. Trabzonspor'un savunma oyuncusu Hüseyin Türkmen'in kaleci Uğurcan Çakır'a doğru gönderdiği pas kısa düşünce top, Lima'nın önünde kaldı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Lima'nın vuruşunda, Uğurcan Çakır topa müdahale etti ve gole izin vermedi.

55. dakikada kısa paslarla rakip kaleye doğru yönelen Trabzonspor'da, Hüseyin Türkmen'in sol çaprazdan ceza alanına doğru yerden gönderdiği topu kontrol eden Ekuban, şutunu çekti. Savunmanın müdahale ettiği meşin yuvarlak az farkla kornere çıktı.

65. dakikada ceza alanı ön çizgisinde topla buluşan Aytaç Kara'nın ara pasında defansın arkasına sarkan Sakho, sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kaleciden sıyrıldıktan sonra açısı iyice daralan Sakho'nun vuruşunda, top yan ağlarda kaldı.

68. dakikada Trabzonspor öne geçti. Hızlı gelişen atakta sol kanatta topla buluşan Nwakaeme, meşin yuvarlağı Bursaspor ceza yayının gerisindeki Abdülkadir Ömür'ün önüne bıraktı. Abdülkadir Ömür'ün gelişine plasesinde, meşin yuvarlak sağ köşeden ağlara gitti: 0-1

77. dakikada Bursaspor ceza alanında Abdülkadir Ömür, Badji'den sıyrılmak isterken yerde kaldı. İlk anda pozisyonu devam ettiren maçın hakemi Bülent Yıldırım, VAR sisteminin uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarında izledi ve penaltı noktasını gösterdi. 81'inci dakikada penaltıyı kullanan Sosa'nın vuruşunda, kaleci Okan Kocuk topa müdahale etti. Ceza alanında boşta kalan topu, savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

Karşılaşma, Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.