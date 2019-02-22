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Burak Yılmaz Beşiktaş'ta ilk peşinde

Siyah-beyazlı takımın tecrübeli oyuncusu, Beşiktaş'taki ilk derbi golünü Fenerbahçe karşısında arayacak.

Burak Yılmaz Beşiktaş'ta ilk peşinde

Siyah-beyazlı takımın tecrübeli oyuncusu, Beşiktaş'taki ilk derbi golünü Fenerbahçe karşısında arayacak.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
22 Şubat 2019 Cuma 12:47
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Burak Yılmaz Beşiktaş'ta ilk peşinde

Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile yapacağı karşılaşmayı siyah-beyazlı oyuncu Burak Yılmaz, farklı bir heyecanla bekliyor.

Süper Lig'in en tecrübelilerinden biri olan 33 yaşındaki oyuncu, geçmiş sezonlarda da formasını giydiği Beşiktaş'ta, derbi maçlardaki ilk golünü Fenerbahçe karşısında arayacak.

Siyah-beyazlı takımda daha önce 2006-2007 sezonu ve 2007-2008 sezonunun ilk yarısı olmak üzere 1,5 sezon oynama fırsatı bulan Burak Yılmaz, derbilerde gol atamamıştı.

Tecrübeli oyuncu, Beşiktaş formasıyla bu 1,5 sezonluk dönemde Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı 7 derbide sahaya çıktı. Bu maçlarda toplam 456 dakika süre alan Burak, gol sevinci yaşamadı.

Siyah-beyazlı takımın lig ve Türkiye Kupası olmak üzere Fenerbahçe ile yaptığı 5 derbi mücadelesinde gol atma başarısı gösteremeyen tecrübeli futbolcu, Süper Lig'deki 2 Galatasaray mücadelesini de boş geçti. 

Beşiktaş'ta 9 kez fileleri havalandırdı

Tecrübeli oyuncu, Beşiktaş kariyerinde 9 kez fileleri havalandırmayı başardı.

Siyah-beyazlı takımdaki ilk sezonunda 2006-2007'de ligde 5 gol atan Burak, Türkiye Kupası'nda ise bir defa gol sevinci yaşadı.

Beşiktaş'taki ikinci sezonunda 2007-2008'de ilk yarıda görev yapan Burak Yılmaz, sadece bir gol kaydetti.

Bu sezonun devre arasında ikinci kez Beşiktaş'a transfer olan Burak, şu ana kadar oynadığı 4 maçta takımına 2 gol kazandırdı.

Akhisarspor, Büyükşehir Belediyespor ve Evkur Yeni Malatyaspor maçlarını boş geçen Burak Yılmaz, Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta Bursaspor'u 2-0 yendiği karşılaşmada 2 golü de atan isim oldu.

Galatasaray formasıyla 2 derbi golü

Geçmiş sezonlarda Galatasaray ve Fenerbahçe formaları da giyen Burak Yılmaz, sarı-kırmızılı takımda görev yaptığı sezonlarda 2 derbi golüne imza attı.

Burak Yılmaz, Galatasaray formasıyla Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye birer gol kaydetti.

Kariyerinde 2008-2009 sezonunda Fenerbahçe forması giyen tecrübeli oyuncu, sarı-lacivertli ekipte fazla şans bulamadı. Burak Yılmaz, söz konusu sezonda derbilerde sadece Galatasaray karşısında 18 dakika sahada kalırken, fileleri havalandıramadı.

Son Güncelleme: 22.02.2019 12:54
Anahtar Kelimeler:
Burak Yılmaz
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