Bir yıl önce başladı, Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı

Şanlıurfa

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hobi olarak muaythai sporuna başlayan lise öğrencisi Büşra Düşen, Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Geçen yıl ilçede savunma sanatlarının öğretildiği bir spor salonuna giden 16 yaşındaki Büşra Düşen, hobi amaçlı muaythai yapmaya başladı. Antrenmanlar sırasında antrenörünün dikkatini çeken lise öğrencisi, kısa süre sonra Adana'da katıldığı turnuvada kilosunda şampiyon oldu.

Türkiye'nin farklı illerinde düzenlenen turnuvalara katılmayı sürdüren Büşra Düşen, çıktığı 8 müsabakanın 6'sında rakiplerini nakavt etti. Bir müsabakayı puan üstünlüğüyle kazanan Şanlıurfalı sporcu, bir müsabakayı da yitirdi.

Önemli bir başarıya imza atan genç sporcu, Antalya'da düzenlenen Büyükler ve Gençler Türkiye Şampiyonası'nda 42 kiloda şampiyon olup, Bitlis'teki milli takım seçmelerine çağrıldı.

Bitlis'teki elemelerde Muaythai Avrupa Açık Kupası şampiyonuyla karşılaşan genç sporcu, rakibini yenerek 42 kilo üst gençler kategorisinde Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Antalya'da 28 Eylül-6 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek Dünya Gençler Muaythai Şampiyonası'na katılacak olan sporcu, Türk bayrağını dalgalandırmayı hedefliyor

Haftanın belirli günlerinde antrenman yapan Düşen, okuldaki derslerini de aksatmamaya çalışıyor.

Büşra: "Şampiyon olmak istiyorum"

Büşra Düşen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, muaythaiye hobi olarak başladığını söyledi.

Antrenörüyle aralarında geçen bir diyaloğu anlatan Düşen, "Bana, 'Şampiyon olmak ister misin?' diye sormuştu, 'Hayır.' demiştim. 'Bir düşün ve bana haber ver. Seni şampiyon yaparım.' yanıtını vermişti. Birkaç ay sonra kendisine, 'Şampiyon olmak istiyorum.' karşılığını verince, ardından gelen ilk turnuvada şampiyonluğa ulaştım. Toplam 8 maç yaptım. 6'sını nakavtla, 1'ini puanla kazanırken, 1 maçı kaybettim." diye konuştu.

Daha başarılı olmak için çalıştığını aktaran Büşra, şunları söyledi:

"Dünya Şampiyonası'nda derece elde etmek istiyorum. Buraya kadar geldiysem, ortada bir başarı var demektir. Yapabileceğime inanıyorum. 42 kiloda Türkiye şampiyonu olup Avrupa şampiyonunu yendiysem, dünya şampiyonu neden olamayayım diye düşünüyorum. Başarı elde edeceğime inanıyorum."

Antrenör Sönmez: "Daha büyük hedeflerimiz var"

Muaythai Milli Takımı antrenörlerinden Hayati Sönmez, sporcusuna güvenliğini belirterek, Büşra'nın Antalya'da yapılacak Dünya Gençler Şampiyonası'nda birinci olabileceğine inandığını dile getirdi.

Büşra'nın yetenekli bir sporcu olduğunu vurgulayan Sönmez, "İleride onun için çok daha büyük hedeflerimiz var ve dünya şampiyonu olmasını bekliyoruz. Şu an Şanlıurfa'da şampiyonaya katılacak tek sporcu. Hatta Şanlıurfa tarihinde muaythaide Dünya Şampiyonası'na gidecek tek bayan sporcu. Fırsat ve destek verilmesi durumunda çok sayıda sporcu dünya şampiyonu olabilir. Sadece muaythaide değil, farklı branşlarda da üst düzey sporcular yetişebilir." değerlendirmesinde bulundu.