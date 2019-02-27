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Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş: İstifayı düşündüğüm iddiası tamamen yalandır

Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş, Spor Toto Süper Lig'de 3-3 berabere kaldıkları Fenerbahçe derbisinden sonra istifa edeceğine yönelik çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş: İstifayı düşündüğüm iddiası tamamen yalandır

Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş, Spor Toto Süper Lig'de 3-3 berabere kaldıkları Fenerbahçe derbisinden sonra istifa edeceğine yönelik çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
27 Şubat 2019 Çarşamba 09:41
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Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş: İstifayı düşündüğüm iddiası tamamen yalandır

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol GüneşFenerbahçe derbisinden sonra hakkında çıkan haberlerle ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Deneyimli teknik adam, açıklamasında şunları kaydetti:

"Fenerbahçe maçının ardından, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nden ayrılırken devletimizin güvenlik güçleriyle sadece uyarı amaçlı yapmış olduğum konuşmanın, yine devletimizin bir başka kurumunun mensuplarınca sanki taraftarımızla aramızda bir sorun yaşanmış gibi yansıtılması gerçekle bağdaşmamaktadır. Yine, kaos oluşturmak amaçlı, aynı art niyet sahibi çevrelerce yönlendirilen bir başka basın mensubunun, kimden geldiği belli olmayan sözde duyumlara dayanarak gündeme getirdiği istifayı düşündüğüm iddiası tamamen yalandır."

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında kendisine bir basın mensubunun yönelttiği "İstifa edecek misiniz?" sorusuna yanıt vermediğini hatırlatan Güneş, "Tavrım ortadayken aynı kişinin ekranlarda bu konudan bahsetmesinin arkasındaki asıl hedef, sağduyulu herkesin malumudur. İnsanların zihnini bulandırmaya yönelik bu tip yalan haberlere özellikle taraftarlarımızın ve kamuoyunun itibar etmemesini bekliyor, ısrarla tavırlarından vazgeçmeyenlerle ilgili mücadelemin, doğru bilgilendirme yöntemiyle süreceğinin bilinmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
şenol Güneş
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