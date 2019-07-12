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Beşiktaş'ta Tevfik Yamantürk yeniden aday

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, 3 Ağustos Cumartesi günü yapılacak divan başkanlığı seçiminde yeniden aday olduğunu açıkladı.

Beşiktaş'ta Tevfik Yamantürk yeniden aday

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, 3 Ağustos Cumartesi günü yapılacak divan başkanlığı seçiminde yeniden aday olduğunu açıkladı.

12 Temmuz 2019 Cuma 14:24
Beşiktaş'ta Tevfik Yamantürk yeniden aday

Tevfik Yamantürk, Levent'te düzenlediği basın toplantısında, 15 Nisan 2017'de divan başkanlığına seçildiğini hatırlattı.

Aradan geçen sürede yaptıkları hizmetlerle alakalı bilgi veren Yamantürk, "İki yıl içinde camianın birlik ve beraberlik ruhu içinde hareket etmesi için gayret gösterdik. Bu yönde tüm üyelerden büyük destek gördük. Divan kurulundaki birçok değerli üye, 3 divan toplantısına mazeretsiz olarak katılmadıkları için kulüp tüzüğündeki bir madde nedeniyle divan kurulu üyelikleri düşürüldü ve bu husus camiada huzursuzluğa neden oldu." ifadelerini kullandı.

Bu üyeleri yeniden kazanmak adına çalışmalar gerçekleştirdiklerini ve bunu başardıklarını vurgulayan Yamantürk, şunları kaydetti:

"Yeni çalışma döneminde Beşiktaş'ın güçlü bir yönetimle ahenk ve barış içinde yönetilmesine önem veriyoruz. Bizler Beşiktaş'ın bir nevi sigortası olacağız. Kulübümüzün sağlam, güvenilir ve güçlü bir yapıya sahip olmasının sigortası olacağız. Bu amaçla yeniden göreve talip olduk. Görev sürecimizde hizmette kusursuz olduk, verdiğimiz sözlerin hepsini tuttuk. Ben ve arkadaşlarımı kulübün mahrem meselelerini konuşurken duymadınız, duymayacaksınız. Ekibi hiç bozmadan aday olmaya karar verdik."

Tevfik Yamantürk'ün başkanlığındaki Divan Başkanlık Kurulunda ikinci başkan Fethi Hinginar, genel sekreter Turgay Pirinç ile üyeler Fikret Kuzucu, İlhan Gölvan, Korkut Soydan ve Haluk Özgerçek bulunuyor.

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Beşiktaş
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