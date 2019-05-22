Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 25°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
84679
ALTIN
250.189
DOLAR
6.0977
STERLİN
7.7093
EURO
6.8095
Tatil ve bayramda 'sahte para mağduru' olmayın
Tatil ve bayramda 'sahte para...
İçişleri Bakanı Soylu: Bugün İstanbul dünyanın en temiz metropolü
İçişleri Bakanı Soylu: Bugün İstanbul...
Bakan Akar yeni askerlik sisteminin tüm detaylarını açıkladı
Bakan Akar yeni askerlik sisteminin...
Bazı ABD ürünlerinin ithalatında uygulanan ek vergilerde yarı yarıya indirim
Bazı ABD ürünlerinin ithalatında uygulanan...
Vize dolandırıcılarına 8 ilde eş zamanlı operasyon
Vize dolandırıcılarına 8 ilde eş...

Beşiktaş'ta Şenol Güneş dönemi bitiyor

Siyah-beyazlı takımda Spor Toto Süper Lig'in 34. haftada Kasımpaşa ile oynanacak karşılaşmayla görevini tamamlayacak Şenol Güneş, Beşiktaş'a ligde ve Avrupa'da başarılar yaşattı.

Beşiktaş'ta Şenol Güneş dönemi bitiyor

Siyah-beyazlı takımda Spor Toto Süper Lig'in 34. haftada Kasımpaşa ile oynanacak karşılaşmayla görevini tamamlayacak Şenol Güneş, Beşiktaş'a ligde ve Avrupa'da başarılar yaşattı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
22 Mayıs 2019 Çarşamba 11:40
Beşiktaş'ta Şenol Güneş dönemi bitiyor

Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa ile 24 Mayıs Cuma günü yapacağı karşılaşmada teknik direktör Şenol Güneş, son kez takımın başında yer alacak.

Sezon içinde A Milli Takım teknik direktörlüğüne getirilen ve Kasımpaşa karşılaşmasıyla Beşiktaş'taki kariyerini tamamlayacak Güneş, 4 yıllık siyah-beyazlı döneminde önemli başarılar elde etti.

Güneş, 2015-2016 sezonu başında göreve geldiği Beşiktaş'ta Süper Lig'deki şampiyonlukların yanı sıra Avrupa'da da önemli başarılara imza attı.

Siyah-beyazlı ekip, Güneş dönemindeki 4 sezonda 198 resmi maçta 116 galibiyet, 46 beraberlik ve 36 yenilgi aldı.

Söz konusu 198 karşılaşmada 401 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 281 gol gördü.

Siyah-beyazlı takım, Güneş'in teknik direktörlüğünde 2017-2018 sezonundaki Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'ye 3-0 hükmen de yenildi.

2016-2017 sezonunda Süper Kupa'da Galatasaray ile karşılaşan Beşiktaş, 120 dakikası 1-1 berabere biten karşılaşmada rakibine penaltı atışları sonucunda mağlup oldu. 

İlk 2 sezonda Beşiktaş'ı şampiyonluğa taşıdı 

Şenol Güneş, Beşiktaş'ta görev yaptığı ilk sezonda takımı şampiyonluğa taşımayı başardı.

Siyah-beyazlı takım, 2015-2016 sezonunda 79 puan toplayarak Güneş yönetimindeki ilk şampiyonluğunu aldı.

Beşiktaş, Güneş'in teknik direktörlüğünde ikinci sezonda da şampiyonluğu rakiplerine kaptırmadı ve 2016-2017'de bu sefer 77 puanla mutlu sona ulaştı. 

Son 2 sezonda işler iyi gitmedi 

Güneş ve siyah-beyazlı takım için şampiyonluktan sonraki iki Süper Lig sezonunda işler istendiği gitmedi.

Beşiktaş, Güneş yönetimindeki 2017-2018 sezonunda 71 puan toplayabildi ve 4. sırada kaldı.

Bu sezon Süper Lig'in 30. haftasına kadar zirve mücadelesinin içinde olan Güneş teknik direktörlüğündeki Beşiktaş, 31. haftada Galatasaray'a 2-0 yenilerek umutlarını tüketti. Siyah-beyazlı ekip, 34. haftadaki Kasımpaşa'yı yense dahi Güneş dönemindeki en düşük puanda olacak. 

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihi başarı

Siyah-beyazlı ekip, Avrupa'daki en büyük başarısını ise Güneş döneminde yaşadı.

Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, sadece kulüp tarihinin değil Türk futbol tarihinin de en önemli başarılarına imza attı.

Grup mücadelesinde 4 galibiyet ve 2 beraberlikle 14 puan toplayan siyah-beyazlı ekip, Türk takımları adına Şampiyonlar Ligi'nde en yüksek puana ulaşan ekip oldu. Gruptan namağlup lider ilk çıkan Türk ekibi unvanını da Güneş'in teknik direktörlüğünde alan Beşiktaş, attığı 11 golle de gol rekorunu da eline geçirdi.

Avrupa'da ilklerin sahibi oldu

Güneş, Beşiktaş'ta farklı alanlarda da ilkleri yaşattı.

2016-2017'de Napoli'yi yenerek Avrupa'da ilk kez bir İtalyan ekibini mağlup eden siyah-beyazlılar, geçen sezon ise Leipzig'e üstünlük kurarak ilk kez bir Alman temsilcisini mağlup etti. İstanbul'da rakibini yenerek bunu başaran Beşiktaş, deplasmandaki karşılaşmayı da kazanarak bu ülke ekiplerine dış sahada ilk kez üstünlük sağladı.

Geçen sezon Porto'yu deplasmanda yenen siyah-beyazlı ekip, Portekiz ekiplerine dış sahada üstünlük kuran ilk Türk takımı oldu. Grupta iki maçta da Leipzig'i yenen Beşiktaş, deplasmanda Porto ve Monaco'ya da üstünlük kurdu. Grup aşamasında deplasmandaki 3 maçı da kazanan ilk Türk ekibi olan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde en çok galibiyete ulaşan takım unvanını da yakaladı. Şampiyonlar Ligi'nde daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe ikişer kez grubu 3 galibiyetle tamamladı. Beşiktaş, 4 kez kazanarak rekoru ele geçirdi.

Avrupa Ligi'nde çeyrek final oynattı

Güneş, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Beşiktaş'a çeyrek final oynattı.

2016-2017 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde yer alan siyah-beyazlı ekip, grubu üçüncü tamamlayarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti. Beşiktaş, Güneş yönetiminde çeyrek finale kadar yükselirken, Fransa'nın Olympique Lyon ekibine penaltılar sonucunda elendi.

Anahtar Kelimeler:
şenol Güneş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gül Yücel: Hedefim Avrupa şampiyonu olmak
Gül Yücel: Hedefim Avrupa şampiyonu olmak
Spor Toto 1. Lig'de play-off heyecanı başlıyor
Spor Toto 1. Lig'de play-off heyecanı başlıyor
Ozan Kabak Bundesliga'da 'yılın genç oyuncusu' adayı
Ozan Kabak Bundesliga'da 'yılın genç oyuncusu' adayı
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim