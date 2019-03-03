Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN BİLİM TİCARET Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
103267
ALTIN
223.513
DOLAR
5.3756
STERLİN
7.0977
EURO
6.1210
Doğu Guta'da sivillerin kimyasal silahla öldürüldüğü kesinleşti
Doğu Guta'da sivillerin kimyasal silahla...
“Türkiye G20'de ilk 10'a girme iddiasını sürdürüyor“
“Türkiye G20'de ilk 10'a girme...
“Öldür Beni Sevgilim“ filminin Ankara galası yapıldı
“Öldür Beni Sevgilim“ filminin Ankara...
MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüs kaza yaptı: 2 ölü, 23 yaralı
MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüs...
Pakistan, Hint pilotu ülkesine teslim etti
Pakistan'ın düşürdüğü savaş uçağının pilotu...

Beşiktaş'ta işler herkes için kötü

Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan siyah-beyazlı takım, 24. haftalar itibarıyla topladığı 41 puanla kulüp başkanı Fikret Orman dönemindeki en düşük performansı sergiledi.

Beşiktaş'ta işler herkes için kötü

Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan siyah-beyazlı takım, 24. haftalar itibarıyla topladığı 41 puanla kulüp başkanı Fikret Orman dönemindeki en düşük performansı sergiledi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
03 Mart 2019 Pazar 14:12
7 Okunma
Beşiktaş'ta işler herkes için kötü

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Kayserispor ile 2-2 berabere kalan ve son 2 maçta 4 puan yitiren Beşiktaş'ta işler herkes için kötü gidiyor.

Siyah-beyazlı ekip, 24. haftalar itibarıyla, 25 Mart 2012'de kulüp başkanı olan Fikret Orman döneminin en kötü performansını bu sezon ortaya koydu.

Süper Lig'deki 24 maçta 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 yenilgiyle 41 puan toplayan Beşiktaş, Orman başkanlığında geride kalan 6 sezonu arattı.

Geçen sezonki 24. haftayı 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 yenilgiyle 47 puanla tamamlayan siyah-beyazlı ekip, 2016-2017'de ise 16 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 yenilgiyle 54 puan alarak geçti.

Beşiktaş, Orman'ın başkanlığındaki ilk şampiyonluk sezonu olan 2015-2016'nın 24. haftasında ise 18 galibiyet, üçer beraberlik ve yenilgiyle 57 puana ulaştı.

2014-2015'in 24. haftasında 17 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgiyle 54 puan toplayan siyah-beyazlı ekip, 2013-2014'te ise aynı periyotta 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 yenilgi sonunda 46 puan elde etti. 

"Feda"dan geriye düştü 

Beşiktaş, bu sezonun 24. haftasındaki performansıyla Fikret Orman'ın "feda" sezonu ilan ettiği 2012-2013'ün de gerisine düştü.

Kulübün başına 2011-2012'de gelen ve başkanlığındaki ilk heyecanı söz konusu sezondaki 32. haftada yaşayan Orman'ın ilk icraat sezonu olan 2012-2013'ün 24. haftasında Beşiktaş, 11 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 yenilgiyle 42 puana ulaşmıştı.

Şenol Güneş'in de Beşiktaş'ta en kötü sezonu

Siyah-beyazlı takım, 24. haftalar itibarıyla teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki en kötü performansını bu sezon ortaya koydu.

Takımda 4. yılını geçiren Güneş yönetiminde bu sezon 41 puan toplayan Beşiktaş, geçen sezon aynı dönemi 47 puanla geçmişti. Siyah-beyazlı ekip üst üste şampiyon olduğu 2015-2016'nın 24. haftasında 57 puana ulaşırken, 2016-2017'de ise 54 puan elde etti. 

Son 8 sezonun en kötü performansı

Beşiktaş, 24. haftalar dikkate alındığında son 8 sezonun en kötü performansını da 2018-2019'da sergiledi.

2018-2019'un öncesindeki 6 sezonun üstünde performans sergileyemeyen siyah-beyazlı ekip, 2011-2012'de aynı dönemi 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 yenilgi sonunda 45 puanla tamamlamıştı.

Beşiktaş, son olarak 2010-2011 sezonunun 24. haftasında 35 puan elde ederek kötü bir performans sergilemişti.

Anahtar Kelimeler:
Beşktaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Federer'den kupa 'dalya'sı
Federer'den kupa 'dalya'sı
Bayern Münih zirveye ortak oldu
Bayern Münih zirveye ortak oldu
Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda Emre Zafer Barnes, gümüş madalya kazandı
Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda Emre Zafer Barnes, gümüş madalya kazandı
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim