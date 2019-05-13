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Beşiktaş'ta Fikret Orman yeniden başkan seçildi

Beşiktaş Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda Fikret Orman, yeniden başkan seçildi.

Beşiktaş'ta Fikret Orman yeniden başkan seçildi

Beşiktaş Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda Fikret Orman, yeniden başkan seçildi.

Editör
Editör
13 Mayıs 2019 Pazartesi 01:05
Beşiktaş'ta Fikret Orman yeniden başkan seçildi
İstanbul

Beşiktaş Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda Fikret Orman, yeniden başkan seçildi.

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde gerçekleştirilen kongreye katılan 4 bin 899 üye 20 sandıkta oy kullandı. 

Hürser Tekinoktay ile yarışan Orman, geçerli oyların 2 bin 882'sini alırken, Hürser Tekinoktay bin 617 oy aldı. 

Seçimde 400 boş ve geçersiz oy kullanıldı.

Diğer yandan, Tekinoktay'a toplam 3 sandıkta Orman'dan daha fazla oy çıktı.

"Bu seçimin kazananı Beşiktaş'tır"

Seçim ardından kürsüye gelerek teşekkür konuşması yapan Orman, "Hayırlı olsun, Allah utandırmasın. Demokratik bir seçim oldu. Herkes hür iradesini kullandı. Bu seçimin kazananı kaybedeni olmaz. Bu seçimin kazananı Beşiktaş'tır. Fikirler çatışır ama hepimiz Beşiktaş için uğraşıyoruz." diye konuştu. 

"Yeni dönemde daha radikal olacağız"

Tüzük gereği son başkanlık dönemini yapacağını dile getiren Orman, şunları kaydetti: 

"Bu benim son seçimimdi. Bundan sonraki süreçte 2022 senesinde Beşiktaş'ı yeni bir başkan yönetecek. Hep beraber Beşiktaş için mücadele edeceğimiz 3 yıl temenni ediyorum. Beşiktaş'ın mutluluğu ile mutlu olmamız lazım. Bunu bir zafer olarak değerlendirmeyin, kazanan Beşiktaş'tır. 2012'de geldiğimizden daha hırslı, şevkli şekilde hizmet etmek için çalışmaya devam edeceğiz. Yeni dönemde daha radikal olacağız. Bütçede daralmalar yapacağız, masrafları kısacağız. Beşiktaş için yeni bir sayfa açılıyor. Bu futbol takımı için de geçerli. Yeni hocayla yeni umutlarla yeni sezona gireceğiz. İsrafı kıstık daha da kısacağız. Beşiktaş'ı en iyi şekilde idare etmeye çalışacağız."

Son kez başkanlık yapacak

Fikret Orman'ın döneminde tüzükte yapılan değişiklikle başkanların 3 kez seçilme maddesi getirilmesiyle Orman, siyah-beyazlı kulübün başında son 3 yıllık dönemini geçirecek. 

Orman, son 3 yılının tamanını da başkan olarak geçirdiği takdirde Beşiktaş'ı 10 yıl yönetmiş olacak.

Yönetim kurulunda üye sayısı düştü 

Tamamlanan seçimle birlikte Beşiktaş Kulübünde bir başkan ve 13 yönetim kurulu üyesi görev yapacak.

Siyah-beyazlı kulübün 15 Eylül 2018'de gerçekleştirilen tüzük tadil kongresinde kulüp yönetim kurulu üye sayısının 16'dan 14'e düşmesi yönündeki talep kabul edilmişti.

Buna göre, geçmiş dönemlerde bir başkan, 10 asıl ve 5 yedek üyenin görev aldığı siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu, yeni dönemde bir başkan, 8 asıl ve 5 yedek olmak üzere 14 kişiden oluşacak. Yapılan bu değişiklik, 1 Ocak 2019'da yürürlüğe girmişti.

İki yeni yönetici

Fikret Orman'ın son döneminde iki yeni yönetici görev yapacak.

Son yönetim kurulunda yer alan Metin Albayrak, Cihat Kumuşoğlu, Candaş Tolga Işık ve Gökçe Meriçten yeni dönemde olmayacak. Orman, sayının da düşmesiyle yeni yönetim kuruluna Doğan Küçükemre ile Serkan Yazıcıoğlu'nu aldı.

Orman'ın 5. dönem yönetim kurulu listesinde şu isimler yer alıyor:

Asıl üyeler: Serdal Adalı, Umut Güner, Ahmet Ürkmezgil, Deniz Atalay, Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Ahmet Kavalcı, Hüseyin Yücel, Doğan Küçükemre

Yedek üyeler: Hüseyin Mican, Hakan Özköse, Erdal Karacan, Melih Aydoğdu, Serkan Yazıcıoğlu

TFF'den Orman'a tebrik

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Beşiktaş Kulübünün olağan seçimli genel kurulunda yeniden başkanlığa seçilen Fikret Orman'ı tebrik etti.

TFF'nin internet sitesinde yer alan kutlama mesajında, "Beşiktaş Kulübünün bugün yapılan olağan seçimli genel kurul toplantısı sonucunda başkanlığa tekrar seçilen Sayın Fikret Orman ve yönetim kurulunu tebrik eder, yeni yönetim dönemlerinde başarılar dileriz." denildi.

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