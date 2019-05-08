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Beşiktaş'ta başkan adaylarının listeleri belli oldu

Beşiktaş'ın 12 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olan Fikret Orman ve Hürser Tekinoktay'ın yönetim kurulu aday listeleri açıklandı.

Beşiktaş'ta başkan adaylarının listeleri belli oldu

Beşiktaş'ın 12 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olan Fikret Orman ve Hürser Tekinoktay'ın yönetim kurulu aday listeleri açıklandı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
08 Mayıs 2019 Çarşamba 23:37
Beşiktaş'ta başkan adaylarının listeleri belli oldu

Beşiktaş Kulübünün 12 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olan Fikret Orman ve Hürser Tekinoktay'ın yönetim kurulu aday listeleri belli oldu.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa adaylığı kabul edilen mevcut başkan Fikret Orman ve diğer aday Hürser Tekinoktay'ın yönetim kurulu aday listelerini divan kuruluna sundukları bildirildi.

Fikret Orman'ın yönetim kurulu aday listesinde, bir önceki dönemden 4 isim yer almadı. Metin Albayrak, Cihat Kumuşoğlu, Gökçe Meriçten ve Candaş Tolga Işık, listede bulunmuyor. Doğan Küçükemre ile Serkan Yazıcıoğlu ise yönetim kurulu aday listesine dahil edildi.

Fikret Orman yönetim kurulu aday listesi şöyle:

Asıl üyeler: Serdar Adalı, Umut Güner, Ahmet Ürkmezgil, Deniz Atalay, Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Ahmet Kavalcı, Hüseyin Yücel, Doğan Küçükemre

Yedek üyeler: Hüseyin Mican, Hakan Özköse, Erdal Karacan, Melih Aydoğdu, Serkan Yazıcıoğlu

Hürser Tekinoktay'ın yönetim kurulu aday listesi ise şu isimlerden oluştu:

Asıl üyeler: Tamer Mert, Emre Esen, Yağmur Sağnak, Levon Kamer Dökmeciyan, Ercan Özcan, Nilay Yılmaz, Mehmet Bilal Özokur, Ersan Aksoylu

Yedek üyeler: Aker Çıtak, Murat Guci Geçgil, Mehmet Terzi, Engin Bayraktutan, Mehmet Serkan Ergin

Bu arada Fikret Orman beyaz, Hürser Tekinoktay ise sarı renkli zarfla genel kurulda yarışacak.

Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş
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