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Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 28 Nisan Pazar günü MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 28 Nisan Pazar günü MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
26 Nisan 2019 Cuma 22:51
Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Beşiktaşlı futbolcular, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda taktik ve kondisyon çalışması üzerinde durdu.

Sahada ısınma, istasyon koşuları ve açma-germe çalışmasıyla başlayan antrenman, pas, 5'e 2 top kapma, dar alanda kontrol pas ve taktik programının yer aldığı çalışmalarla devam etti. Antrenman, tam sahada çift kale taktik maçı ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Beşiktaş, yarın yapacağı idmanla MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş
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