Beşiktaş Kulübü Başkanı Orman: Önümüzdeki sezon kadro planlamasında Ljajic var

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Bursa'da bir alışveriş merkezinde Beşiktaş Kulübü lisanslı ürünlerini satan Kartal Yuvası mağazasının açılışını yaptı.

Adem Ljajic'in geleceğiyle ilgili yöneltilen soru üzerine başkan Orman, "Adem Ljajic ile kontratımız, Torino ile de anlaşmamız var. Yeniden görüşme yapacak bir şey yok. Onun için çok şaşıracak bir durum yok yani. Kontratı zaten yapmıştık. Önümüzdeki sezon kadro planlamasında Ljajic var." açıklamasında bulundu.

İşlerinin Beşiktaşlıları mutlu etmek olduğunu dile getiren siyah-beyazlı kulübün başkanı, lider Medipol Başakşehir ile yapacakları maça değinerek, şunları söyledi:

"Maçlar hakkında iddialı bir şey söylemek çok mümkün değil. Artık son haftalara doğru geliyoruz. 1,5 ay gibi bir süre kaldı. Maç Vodafone Park'ta oynanacak. Bizim için bir avantaj ama rakibimiz de çok kuvvetli. Herkes yenmek için çıkacak, biz de elimizden geleni yapacağız. İnşallah galip gelen, gülen taraf biz oluruz. Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle alakalı da bir yorum yapmak istemiyorum."

"Bursaspor bizim dostumuz"

Bursaspor ve Beşiktaş arasında geçmişten gelen bir gerginliğin olduğunu ancak kendisinin başkanlığı döneminde bunların bittiğini anlatan Orman, "Bana, 'Bursa'da Beşiktaş mağazası açmak zor.' diyorlardı. Beşinci, altıncı mağazamızı açtık." diye konuştu.

Bursa'da çok fazla Beşiktaş taraftarı bulunduğunu aktaran Orman, "Bursaspor bizim dostumuz, başkanları Ali (Ay) ağabey de çok sevdiğimiz bir spor adamı, benim çok yakın dostum. Bursaspor'a olabildiğince destek olmaya çalışıyoruz. Bu sene hiç para almadan Umut Nayir'i verdim. Burada kiralık oynuyor. Beklentisiz yaptık. Kötülükten beslenenlere bu camialar yer vermeyecekler. Kötülükten beslenenler, kötülük olduğu zaman ortaya çıkarlar." değerlendirmesinde bulundu.

Açılış töreninde Beşiktaşlı taraftarlar, Fikret Orman'a sevgi gösterisinde bulundu.

Orman da bazı taraftarların formalarını imzalayıp, hatıra fotoğrafı çektirdi.