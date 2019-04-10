Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 12°
parçalı bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
97015
ALTIN
239.014
DOLAR
5.6880
STERLİN
7.4378
EURO
6.4136
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi dize getireceklerini sananlara mümkün olmadığını gösterdik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi dize getireceklerini...
Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavı için taban puanlar belli oldu
Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavı için...
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Mavi Balina ya da Momo siber saldırıdır
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Mavi...
Kur'an'ı ezbere okuyan otizmli genç hafız oldu
Kur'an'ı ezbere okuyan otizmli genç...
Ronaldo ve Messi'nin gol yarışı
Ronaldo ve Messi'nin gol yarışı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Orman: Önümüzdeki sezon kadro planlamasında Ljajic var

Beşiktaş Kulübü Başkanı Orman, "Adem Ljajic ile kontratımız, Torino ile de anlaşmamız var. Önümüzdeki sezon kadro planlamasında Ljajic var." dedi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Orman: Önümüzdeki sezon kadro planlamasında Ljajic var

Beşiktaş Kulübü Başkanı Orman, "Adem Ljajic ile kontratımız, Torino ile de anlaşmamız var. Önümüzdeki sezon kadro planlamasında Ljajic var." dedi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
10 Nisan 2019 Çarşamba 23:15
Beşiktaş Kulübü Başkanı Orman: Önümüzdeki sezon kadro planlamasında Ljajic var

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Bursa'da bir alışveriş merkezinde Beşiktaş Kulübü lisanslı ürünlerini satan Kartal Yuvası mağazasının açılışını yaptı.

Adem Ljajic'in geleceğiyle ilgili yöneltilen soru üzerine başkan Orman, "Adem Ljajic ile kontratımız, Torino ile de anlaşmamız var. Yeniden görüşme yapacak bir şey yok. Onun için çok şaşıracak bir durum yok yani. Kontratı zaten yapmıştık. Önümüzdeki sezon kadro planlamasında Ljajic var." açıklamasında bulundu.

İşlerinin Beşiktaşlıları mutlu etmek olduğunu dile getiren siyah-beyazlı kulübün başkanı, lider Medipol Başakşehir ile yapacakları maça değinerek, şunları söyledi:

"Maçlar hakkında iddialı bir şey söylemek çok mümkün değil. Artık son haftalara doğru geliyoruz. 1,5 ay gibi bir süre kaldı. Maç Vodafone Park'ta oynanacak. Bizim için bir avantaj ama rakibimiz de çok kuvvetli. Herkes yenmek için çıkacak, biz de elimizden geleni yapacağız. İnşallah galip gelen, gülen taraf biz oluruz. Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle alakalı da bir yorum yapmak istemiyorum."

"Bursaspor bizim dostumuz"

Bursaspor ve Beşiktaş arasında geçmişten gelen bir gerginliğin olduğunu ancak kendisinin başkanlığı döneminde bunların bittiğini anlatan Orman, "Bana, 'Bursa'da Beşiktaş mağazası açmak zor.' diyorlardı. Beşinci, altıncı mağazamızı açtık." diye konuştu.

Bursa'da çok fazla Beşiktaş taraftarı bulunduğunu aktaran Orman, "Bursaspor bizim dostumuz, başkanları Ali (Ay) ağabey de çok sevdiğimiz bir spor adamı, benim çok yakın dostum. Bursaspor'a olabildiğince destek olmaya çalışıyoruz. Bu sene hiç para almadan Umut Nayir'i verdim. Burada kiralık oynuyor. Beklentisiz yaptık. Kötülükten beslenenlere bu camialar yer vermeyecekler. Kötülükten beslenenler, kötülük olduğu zaman ortaya çıkarlar." değerlendirmesinde bulundu.

Açılış töreninde Beşiktaşlı taraftarlar, Fikret Orman'a sevgi gösterisinde bulundu.

Orman da bazı taraftarların formalarını imzalayıp, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Anahtar Kelimeler:
AdemLjajic
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan'dan milli sporculara tebrik telefonu
Erdoğan'dan milli sporculara tebrik telefonu
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Taha Akgül altın madalya kazandı
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Taha Akgül altın madalya kazandı
Ronaldo ve Messi'nin gol yarışı
Ronaldo ve Messi'nin gol yarışı
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim