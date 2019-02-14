Beşiktaş kafilesi Malatya'da

MALATYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'de yarın Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş Futbol Takımı, Malatya'ya geldi.
Malatya Havalimanı'na gelen siyah-beyazlı kafileyi, çok sayıda Beşiktaşlı taraftar karşıladı.
Teknik Direktör Şenol Güneş'e sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, tecrübeli teknik adama çiçek verdi. Taraftarlar, meşale yakarak takım otobüsüne bir süre eşlik etti.
Siyah-beyazlı kafile, havalimanından konaklayacağı otele geçti.
Evkur Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş arasındaki karşılaşma yarın saat 20.30'da Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak.