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Beşiktaş'ın santrforları deplasmanda kayıp

Siyah-beyazlı ekip, bu sezonki 19 deplasman maçında 33 gol atarken bunların sadece 8'ini santrforlar kaydetti.

Beşiktaş'ın santrforları deplasmanda kayıp

Siyah-beyazlı ekip, bu sezonki 19 deplasman maçında 33 gol atarken bunların sadece 8'ini santrforlar kaydetti.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
04 Mart 2019 Pazartesi 12:26
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Beşiktaş'ın santrforları deplasmanda kayıp

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan ve zirve yarışından uzaklaşmaya başlayan Beşiktaş'ta, santrforların dış sahalarda takıma katkısı az. 

Bu sezon santrfor bölgesinde Burak Yılmaz, Mustafa Pektemek, Alvaro Negredo, Vagner Love gibi tecrübeli oyuncuların yanı sıra Güven Yalçın ile Cyle Larin gibi genç isimlere şans veren Beşiktaş, deplasman maçlarında bu oyunculardan katkı almakta zorlandı.

Siyah-beyazlı ekip bu sezon 19 dış saha maçında 33 gol atarken, sezon başından itibaren kadroda bulunan 6 santrfor oyuncusu gollerin sadece 8'ini kaydetti.

Devre arasında transfer edilen Burak Yılmaz 3 iç saha maçında fileleri 4 kez havalandırırken, 3 dış saha mücadelesinde henüz gol bulamadı.

Sezonun başlarında şans bulamayan fakat daha sonra teknik direktör Şenol Güneş tarafından oynatılan Mustafa Pektemek ise deplasmanda 2 kez gol sevinci yaşadı.

Ligin ilk yarısında santrfor bölgesinde görev alan, ikinci yarıda ise orta sahanın solunda oynayan Güven Yalçın, dış sahada bir gol attı.

Mevcut kadrodaki santrforlardan Cyle Larin de deplasmanda bir golde kaldı.

Sezon içinde siyah-beyazlı ekipten ayrılan oyunculardan Vagner Love ile Alvaro Negredo, deplasmanda ikişer gol bulabildi.

İç sahada 17 gol 

Beşiktaş'ın santrfor oyuncuları, Vodafone Park'ta ise 17 kez fileleri havalandırdı.

Burak Yılmaz'ın iç sahada 4 gol attığı siyah-beyazlı ekipte Vagner Love 5, Mustafa Pektemek ile Larin üçer, Negredo ve Güven ise birer gol attı.

Süper Lig'de 6 gol 

Beşiktaş'ın santrfor oyuncuları, Süper Lig'de 13 deplasman maçında atılan 25 golün sadece 6'sını kaydedebildi.

Santrforlardan Mustafa Pektemek 2 kez fileleri havalandırırken; Güven, Larin, Negredo ve Love ligde birer defa dış sahada gol sevinci yaşadı.

Siyah-beyazlı ekibin santrforları, Süper Lig'in ikinci yarısındaki 4 deplasman maçında takımlarına 1 gol katkısı yapabildi. Beşiktaş adına ikinci yarıdaki tek golü Akhisarspor karşısında Larin attı. Siyah-beyazlı ekip, son 3 deplasman karşılaşmasında ise santrforlardan gol bulamamanın sıkıntısını yaşadı.

Avrupa'da 2 gol 

Beşiktaş'ın santrfor oyuncuları, UEFA Avrupa Ligi'ndeki maçlarda da deplasmanda takıma gerekli desteği veremedi. 

Bu sezon Avrupa Ligi mücadelesine ön elemelerden başlayan ve daha sonra grup mücadelesi veren siyah-beyazlı ekip, 6 dış saha maçında 8 gol buldu. Beşiktaş'ın santrforları bunların sadece 2'sine imza atabildi. Negredo ile Love birer gol atarken, UEFA listesinde yer alan Mustafa Pektemek ile Larin, fileleri havalandıramadı.

Lens, Gökhan Gönül, Ljajic ve Hutchinson daha golcü

Siyah-beyazlı ekipte savunma oyuncusu Gökhan Gönül'ün yanı sıra orta sahadaki Atiba Hutchinson, Jeremain Lens ve Adem Ljajic, deplasmanda santrforlardan daha çok katkı yapmayı başardı.

Dış sahada fileleri 4 kez havalandıran Lens, takımının en golcü oyuncusu olurken; Gökhan Gönül, Ljajic ve Hutchinson üçer gol buldu. 

Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Golcüleri
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