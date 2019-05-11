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Beşiktaş'ın borcu açıklandı

Beşiktaş'ın borcu, 2 milyar 423 milyon 706 bin lira olarak açıklandı.

Beşiktaş'ın borcu açıklandı

Beşiktaş'ın borcu, 2 milyar 423 milyon 706 bin lira olarak açıklandı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
11 Mayıs 2019 Cumartesi 14:03
Beşiktaş'ın borcu açıklandı

Beşiktaş'ın 2018 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısında, kulübün borcu açıklandı.

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan denetleme kurulu başkanı Feyyaz Tuncel, siyah-beyazlı kulübün borcunu 2 milyar 423 milyon 706 bin lira olarak duyurdu.

Ahmet Ürkmezgil'in konuşmasına tepki

Beşiktaş Kulübünün yönetim kurulu faaliyet raporunu genel sekreter Ahmet Ürkmezgil okudu.

Ürkmezgil'in konuşması sırasında tribünde bulunan bazı üyeler alkışlı protestoda bulundu. Tepkiler üzerine Ürkmezgil bir süre beklemek zorunda kalırken, kongre divan başkanı Atıf Keçeci, protestoda bulunan üyeleri uyardı.

Tepkiler üzerine Ürkmezgil, "Beni istemiyorsanız gelin siz okuyun bari. Bin yıldır yapılan bu prosedür tamamlanacak." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
BJK
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