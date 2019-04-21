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Beşiktaş ile Sivasspor 26. randevuda

Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de 26. kez karşılaşacak.

Beşiktaş ile Sivasspor 26. randevuda

Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de 26. kez karşılaşacak.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
21 Nisan 2019 Pazar 13:01
Beşiktaş ile Sivasspor 26. randevuda

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.

Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Süper Lig'de oynadığı son 4 karşılaşmayı da kazanan siyah-beyazlı ekip, Sivas deplasmanında da seriyi sürdürmeye gayret edecek.

Ligin geride kalan bölümünde 15 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 yenilgi alan Beşiktaş, topladığı 53 puanla 3. sırada bulunuyor.

Demir Grup Sivasspor ise 9 galibiyet, 8 beraberlik, 11 yenilgi ve topladığı 35 puanla ligin 12. sırasında yer alıyor.

Quaresma sakat, Caner Erkin cezalı 

Beşiktaş, karşılaşmaya sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Ricardo Quaresma'dan yoksun çıkacak.

Siyah-beyazlı ekipte Portekizli futbolcunun yanı sıra sarı kart cezalısı Caner Erkin de forma giyemeyecek.

Attığı gollerle Beşiktaş'ın ligdeki iddiasının devam etmesinde başrol oynayan Burak Yılmaz ve Gary Medel, yarınki karşılaşmaya sarı kart ceza sınırında çıkacak. İki futbolcu, Sivas deplasmanında sarı kart görmesi halinde MKE Ankaragücü ile oynanacak 30. hafta maçında görev yapamayacak.

Beşiktaş ile Sivasspor 26. randevuda

Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de 26. kez karşılaşacak.

İki takım arasında geride kalan 25 lig maçında Beşiktaş 12, Sivasspor 8 galibiyet aldı, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Beşiktaş'ın 35 golüne, Sivasspor 27 golle yanıt verdi.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı konuk ekip 2-1 kazandı.

Sivas'taki maçlar 

İki takım arasında Sivas'ta yapılan 12 lig maçından 7'sini Beşiktaş, 3'ünü Sivasspor kazandı, 2 müsabaka da berabere bitti.

Sivas'ta siyah-beyazlılar 14, kırmızı-beyazlılar ise 11 gol attı.

Geçen sezon Sivas'taki maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı. 

Golsüz maç yok

Taraflar arasındaki 25 lig maçından hiçbiri golsüz bitmedi.

İki takım da geride kalan maçlarda beşer kez gol yollarında suskun kalırken, 0-0'lık sonuca rastlanmadı.

Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş
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