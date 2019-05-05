Beşiktaş iddiasını sürdürme peşinde

Siyah-beyazlı takım, Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak ve hakem Bülent Yıldırım'ın yöneteceği derbide Galatasaray'a konuk olacak.

Ligde uzun süre zirvenin uzağında kalan ama son haftalarda puan farkını eritmeyi başaran Beşiktaş, derbi mücadelesini kazanarak şampiyonluk iddiasını kalan 3 haftaya taşımaya çalışacak.

Süper Lig'de 59 puanla üçüncü sırada bulunan siyah-beyazlı ekip, 60 puanlı Galatasaray'ı yendiği takdirde ikinci sıraya yükselecek. Beşiktaş, alacağı galibiyetle ayrıca 63 puanlı Medipol Başakşehir ile farkı da bire düşürecek.

Ligin en golcü takımı

Beşiktaş, 30 maçta attığı 66 golle ligin en golcü takımı durumunda bulunuyor.

Süper Lig'in ilk yarısında 28 gol atan siyah-beyazlı ekip, sezonun ikinci devresinde ise rakip fileleri 38 kez havalandırdı.

Son 6 maçını kazandı

Beşiktaş, şampiyonluk mücadelesindeki kritik haftalarda kazanmayı bildi.

Siyah-beyazlı takım, son 6 karşılaşmasını kazanarak 18 puanı hanesine yazdırdı.

Deplasmanda performansını artırdı

Beşiktaş, deplasmanda yaptığı son 6 lig maçında 5 galibiyet ve 1 beraberlik aldı, yenilgi yaşamadı.

Son iki dış saha maçında siyah-beyazlı ekip, Çaykur Rizespor'u 7-2, Demir Grup Sivasspor'u ise 2-1 yendi.

Sezonun geride kalan bölümünde 15 deplasman maçına çıkan ve 7 galibiyet alan Beşiktaş, ayrıca 5 beraberlikle 26 puan topladı. Siyah-beyazlılar, dış sahada rakiplerine 3 defa mağlup oldu.

Deplasmanda 34 gol atan Beşiktaş, kalesinde 21 gol gördü.

Burak Yılmaz 300. lig maçına çıkacak

Siyah-beyazlı takımın golcü oyuncusu Burak Yılmaz, Galatasaray ile oynanacak derbi maçta görev verilmesi halinde Süper Lig'deki 300. karşılaşmasına çıkacak.

Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe, Eskişehirspor ve Manisaspor formalarıyla ligde 299 lig maçına çıkan Burak, rakip fileleri 175 kez havalandırdı.

Burak, ayrıca derbi maçta takımının en büyük kozlarından biri olacak. 33 yaşındaki futbolcu, son 6 maçta takımına 7 gol kazandırdı.

Devre arasında transfer edilen deneyimli oyuncu, 12 karşılaşmada siyah-beyazlı formayla 11 gol attı.

Burak Yılmaz ve Quaresma sınırda

Beşiktaş'ta derbi öncesi Burak Yılmaz ve Ricardo Quaresma, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu sezon yedişer sarı kart gören her iki oyuncu, Galatasaray karşısında aynı durumu yaşarsa cezalı duruma düşecek ve 32. haftadaki Aytemiz Alanyaspor maçında görev alamayacak.

Siyah-beyazlı takımda sakatlığı süren Gary Medel dışında eksik oyuncu bulunmuyor.