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Beşiktaş galibiyete son dakika golüyle uzandı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında konuk etiği Atiker Konyaspor'u son dakikada bulduğu golle 3-2 yendi.

Beşiktaş galibiyete son dakika golüyle uzandı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında konuk etiği Atiker Konyaspor'u son dakikada bulduğu golle 3-2 yendi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
10 Mart 2019 Pazar 22:44
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Beşiktaş galibiyete son dakika golüyle uzandı

BeşiktaşSpor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Atiker Konyaspor'u ağırladı.

Maçın 14. dakikasında Beşiktaş'ın golü geldi. Burak Yılmaz'ın savunmanın arasına attığı topla buluşarak ceza sahasına giren Ljajic şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

20. dakikada Atiker Konyaspor beraberlik golünü attı. Milosevic orta sahada Burak Yılmaz'dan kaptığı topu savunmanın arkasına gönderdi, Ömer Ali Şahiner sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1.

24. dakikada Ljajic'in kafayla indirdiği topla buluşan Lens ceza sahası sağ çaprazından şutunu çekti, kaleci Serkan Kırıntılı'nın müdahalesine rağmen direkten dönen meşin yuvarlağı savunma kornere gönderdi.

34. dakikada Beşiktaş yeniden öne geçti. Burak Yılmaz ceza sahası dışında kendisine yapılan faul sonrası kazanılan serbest vuruşta topun başına geçti, siyah-beyazlı oyuncu düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-1.

36. dakikada ceza sahası içindeki Ljajic sol çaprazdan sert vurdu, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

40. dakikada Quaresma ceza sahası sol çaprazından şutunu çekti, Serkan Kırıntılı'nın kontrol etmekte zorluk çektiği top kornere gitti.

Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı

Karşılaşmanın 75. dakikasında konuk ekipten Fofana attığı golle skoru 2-2'ye getirdi.

Beşiktaş, son dakikada Kagawa'nın kaydettiği golle 3-2- öne geçti.

Mücadelede başka gol olmadı ve Beşiktaş sahadan 3-2 galip ayrıldı.

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