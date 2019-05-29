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Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe PFDK'ye sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'yle birlikte 2018-2019 sezonunda Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden toplam 8 kulübün disipline sevk edilmesini kararlaştırdı.

Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe PFDK'ye sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'yle birlikte 2018-2019 sezonunda Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden toplam 8 kulübün disipline sevk edilmesini kararlaştırdı.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 00:32
Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe PFDK'ye sevk edildi
İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunda mücadele eden 8 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Süper Lig'in 34. haftasında oynanan maçlarda yaşanan ihlallerden dolayı BeşiktaşGalatasarayFenerbahçeÇaykur RizesporTrabzonsporBüyükşehir Belediye ErzurumsporEvkur Yeni Malatyaspor ve Bursaspor'un PFDK'ye sevkine karar verildi.

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna ile MKE Ankaragücü çalıştırıcısı Mustafa Kaplan, sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle kurula sevk edildi. Bursasporlu futbolcu Diafra Sakho ise kural dışı hareketi dolayısıyla PFDK'ye gönderildi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Hatayspor, Adana Demirspor, Osmanlıspor ve Gazişehir Gaziantep'in de disipline sevki kararlaştırıldı.

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