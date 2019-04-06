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Bayern Münih çok farklı

Bundesliga'nın 28. haftasında Bayern Münih, sahasında Borussia Dortmund'u 5-0 yenerek yeniden liderliğe yükseldi.

Bayern Münih çok farklı

Bundesliga'nın 28. haftasında Bayern Münih, sahasında Borussia Dortmund'u 5-0 yenerek yeniden liderliğe yükseldi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
06 Nisan 2019 Cumartesi 23:21
Bayern Münih çok farklı

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (BundesligaBayern Münih, sahasında Borussia Dortmund'u 5-0 yenerek liderlik koltuğuna tekrar oturdu. 

Bayern Münih, Bundesliga'nın 28. haftasında Allianz Arena'da Borussia Dortmund'u konuk etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 10. dakikada Mats Hummels, 17. dakikada Robert Lewandowski, 41. dakikada Javier Martinez ve 43. dakikada Serge Gnabry'nin golleriyle ilk yarıyı 4-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Bavyera ekibi, 89. dakikada Lewandowski ile bir gol daha buldu ve karşılaşmadan 5-0 galip ayrıldı.

Bu galibiyetle şampiyonluk yarışında tekrar öne geçen Bayern Münih, 64 puanla liderlik koltuğuna oturdu.

Borussia Dortmund ise 63 puanda kaldı ve ikinci sıraya geriledi.

Bayern Münih, geçen hafta liderliği sarı-siyahlılara kaptırmıştı.

Öte yandan Polonyalı golcü Robert Lewandowski, Bundesliga'daki gol sayısını 201'e çıkardı. Lewandowski, 74 golünü eski takımı Borussia Dortmund'un formasıyla kaydetti.

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Bundesliga
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