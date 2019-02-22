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Basketbol: THY Avrupa Ligi

- Darüşşafaka Tekfen: 75 - Fenerbahçe Beko: 97

Basketbol: THY Avrupa Ligi

- Darüşşafaka Tekfen: 75 - Fenerbahçe Beko: 97

22 Şubat 2019 Cuma 22:17
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Basketbol: THY Avrupa Ligi


Salon: Volkswagen Arena

Hakemler: Olegs Latisevs, Benjamin Jimenez, Ioannis Foufis

Darüşşafaka Tekfen: Douglas 8, Muhammed Baygül 3, Peiners 13, Evans 7, Eric 14, Mert Akay 2, Emircan Koşut 4, Berk Demir 2, Kidd 10, Doğuş Özdemiroğlu 7, Brown 2, Diebler 3

Fenerbahçe Beko: Ali Muhammed 16, Green 9, Datome 7, Melli 5, Ahmet Düverioğlu 8, Sloukas 4, Melih Mahmutoğlu 9, Kalinic 15, Guduric 16, Vesely 4, Tarık Biberovic 4, Egehan Arna

1. Periyot: 12-26

Devre: 35-46

3. Periyot: 48-73


İSTANBUL (AA) - Basketbol THY Avrupa Ligi 23. haftasındaki derbide Fenerbahçe Beko, deplasmanda Darüşşafaka Tekfen'i 97-75 yendi.

Daha önceden üst tura kalmayı garantileyen lider sarı-lacivertliler, 20. galibiyetini elde etti. Son sıradaki Darüşşafaka Tekfen ise 20. kez sahadan mağlup ayrıldı.

İki Türk takımını karşı karşıya getiren mücadele dengeli başlarken, 4. dakika 8-8'lik eşitlikle geçildi. Çeyreğin ortalarından itibaren savunmada ve hücumda temposunu artıran Fenerbahçe Beko, Darüşşafaka Tekfen karşısında ilk periyodu 14 sayı (12-26) farkla önde tamamladı.

İkinci çeyreğe Vesely'nin basketiyle başlayan Fenerbahçe Beko, Kalinic ve Melih Mahmutoğlu'nun üst üste dış atış isabetleriyle 16. dakikada farkı 17 sayıya yükseltti: 25-42. Kısa oyuncularının skora katkısıyla oyuna tutunmaya çalışan Darüşşafaka Tekfen, yakaladığı 10-0'lık seriyle 19. dakikada farkı 7 sayıya düşürdü: 35-42. Çeyreğin son bölümünde Datome ve Guduric'le sayılar kaydeden sarı-lacivertli ekip, devreyi 46-35 üstün kapattı.

İkinci yarı tempolu başladı. Kalinic ile dış atışlardan ve pota altından skor üreten Fenerbahçe Beko, Guduric'in üç sayılık basketiyle 27. dakikada farkı 24 sayıya kadar çıkardı: 39-63. Sarı-lacivertliler, Darüşşafaka Tekfen karşısında final periyoduna da 25 sayı (48-73) farkla önde gitti.

Son çeyrekte farkı koruyarak rahat bir oyun sergileyen Fenerbahçe Beko, Türk derbisini 97-75 kazandı.

Anahtar Kelimeler:
BasketbolDarüşşafaka TekfenFenerbahçe BekoTHY Avrupa Ligi
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