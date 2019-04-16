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Başakşehir'den Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Albayrak'ın Fenerbahçe derbisi sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle TFF ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu.

Başakşehir'den Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Albayrak'ın Fenerbahçe derbisi sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle TFF ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
16 Nisan 2019 Salı 17:50
Başakşehir'den Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın açıklamaları nedeniyle suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu. 

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Fenerbahçe-Galatasaray maçından sonra Galatasaraylı bir yöneticinin kamuoyunun önünde kulübümüz hakkında asılsız iddiaları ve yapmış olduğu VAR açıklamasıyla ilgili kulübümüz, Türkiye Futbol Federasyonu ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na gerekli hukuki başvuruları yapmıştır." ifadeleri yer aldı.

Anahtar Kelimeler:
Başakşehir
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