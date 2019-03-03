Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN BİLİM TİCARET Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
103267
ALTIN
223.513
DOLAR
5.3756
STERLİN
7.0977
EURO
6.1210
Doğu Guta'da sivillerin kimyasal silahla öldürüldüğü kesinleşti
Doğu Guta'da sivillerin kimyasal silahla...
“Türkiye G20'de ilk 10'a girme iddiasını sürdürüyor“
“Türkiye G20'de ilk 10'a girme...
“Öldür Beni Sevgilim“ filminin Ankara galası yapıldı
“Öldür Beni Sevgilim“ filminin Ankara...
MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüs kaza yaptı: 2 ölü, 23 yaralı
MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüs...
Pakistan, Hint pilotu ülkesine teslim etti
Pakistan'ın düşürdüğü savaş uçağının pilotu...

Barcelona 'El Clasico'yu ligde de kazandı

Futbol dünyasında "El Clasico" olarak adlandırılan Barcelona-Real Madrid karşılamasını yine Katalan ekip kazandı.

Barcelona 'El Clasico'yu ligde de kazandı

Futbol dünyasında "El Clasico" olarak adlandırılan Barcelona-Real Madrid karşılamasını yine Katalan ekip kazandı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
03 Mart 2019 Pazar 14:23
8 Okunma
Barcelona 'El Clasico'yu ligde de kazandı

spanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 26. haftasında lider Barcelona, deplasmanda Real Madrid'i 1-0 yendi.

Futbol dünyasında "El Clasico" (Klasik) olarak adlandırılan ve Kral Kupası yarı final eşleşmesinden dolayı 4 gün içinde ikinci kez karşılaşan iki takımın maçında kazanan taraf yine Katalan ekibi oldu. 

Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan maçın 26. dakikasında Ivan Rakitic ile 1-0 öne geçen Barcelona, avantajını karılaşmanın sonuna kadar korudu. Karşılaşmanın ilk yarısında Real Madrid kaptanı Sergio Ramos'un, Barcelona'nın kaptanı Lionel Messi ile girdiği ikili mücadelede yaptığı faul sonrası gördüğü sarı kart tartışmalara neden oldu.

Barcelona liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırdı

La Liga'da puanını 60'a çıkaran Barcelona, liderlik koltuğundaki yerini daha da sağlamlaştırdı. Real Madrid ise 48 puanla 3'üncülükte kaldı. Lig sıralamasında 50 puanla 2. sırada yer alan Atletico Madrid, bugün TSİ 18.15'te deplasmanda Real Sociedad'a karşı oynayacak.

Bu arada Kral Kupası yarı final rövanşında Real Madrid'i sahasında 3-0 yenen Barcelona, bu kez ligde 1-0'lık galibiyet alarak ezeli rekabette de öne geçti. El Clasico tarihindeki 242. karşılaşmada Barcelona galibiyet sayısını 96'ya çıkartırken, Real Madrid 95' te kaldı. Ezeli rekabette 51 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

Barcelona bu sezon 4 kez karşılaştığı Real Madrid karşısında 3 galibiyet 1 beraberlik aldı.

Anahtar Kelimeler:
El Clasico
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Federer'den kupa 'dalya'sı
Federer'den kupa 'dalya'sı
Bayern Münih zirveye ortak oldu
Bayern Münih zirveye ortak oldu
Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda Emre Zafer Barnes, gümüş madalya kazandı
Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda Emre Zafer Barnes, gümüş madalya kazandı
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim