Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 12°
sisli
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
98783
ALTIN
233.628
DOLAR
5.6195
STERLİN
7.2915
EURO
6.3121
YSK'den TRT'ye kısmen izin
YSK'den TRT'ye kısmen izin
Galatasaray'ın dünyaca ünlü eski futbolcusu Drogba: Buraya dönmek benim için çok özel
Galatasaray'ın dünyaca ünlü eski futbolcusu...
Halterde Muammer Şahin'den 1 gümüş, 2 bronz madalya
Halterde Muammer Şahin'den 1 gümüş,...
Washington Post: Suudi Veliaht Prensi, Trump'ı zayıf ve korkak gösteriyor
Washington Post: Suudi Veliaht Prensi,...
Darbecilerin 'katliam' talimatları ilk kez ortaya çıkan telsiz kayıtlarında
Darbecilerin 'katliam' talimatları ilk kez...

Barcelona, Atletico ile arasındaki farkı 11 puana çıkardı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin 31. haftasında lider Barcelona, sahasında oynadığı maçta ikinci sıradaki Atletico Madrid'i 2-0 yenerek puan farkını 11'e çıkardı.

Barcelona, Atletico ile arasındaki farkı 11 puana çıkardı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin 31. haftasında lider Barcelona, sahasında oynadığı maçta ikinci sıradaki Atletico Madrid'i 2-0 yenerek puan farkını 11'e çıkardı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
07 Nisan 2019 Pazar 08:20
Barcelona, Atletico ile arasındaki farkı 11 puana çıkardı

Nou Camp Stadı'nda oynanan karşılaşmanın en önemli anı Atletico Madrid'de Diego Costa'nın 28. dakikada direkt kırmızı kart görmesi oldu. Costa, bir faul pozisyonunun ardından baş hakem Jesus Gil Manzano'ya söylediği sözlerden dolayı kırmızı kart görerek, takımını 10 kişi bıraktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 bitti.

İkinci yarı Barcelona'nın art arda yakaladığı gol pozisyonlarını Atletico Madrid kalecisi Jan Oblak başarılı kurtarışlarıyla önledi. Maçın 85. dakikasında Luis Suarez'in golüyle öne geçen Barcelona, 87. dakikada Lionel Messi ile skoru 2-0'a getirerek sahadan galip ayrıldı.

Bu sonuçla lider Barcelona puanını 73'e çıkartırken, ikinci sıradaki Atletico Madrid 62 puanda kaldı.

Anahtar Kelimeler:
Barcelona
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galatasaray'dan Nice Kulübü ile iş birliği
Galatasaray'dan Nice Kulübü ile iş birliği
'Fener Ol' projesinden toplanan tutar 15 milyon lirayı aştı
'Fener Ol' projesinden toplanan tutar 15 milyon lirayı aştı
Halterde Muammer Şahin'den 1 gümüş, 2 bronz madalya
Halterde Muammer Şahin'den 1 gümüş, 2 bronz madalya
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim