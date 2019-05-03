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Babasının izinden dünya şampiyonluğuna koşuyor

Dünya ve Avrupa şampiyonu babasından etkilenerek güreşe başlayan 16 yaşındaki milli sporcu Muhammed Halit Ozmuş, ata sporundaki başarısını dünya şampiyonluğuyla taçlandırmak istiyor.

Babasının izinden dünya şampiyonluğuna koşuyor

Dünya ve Avrupa şampiyonu babasından etkilenerek güreşe başlayan 16 yaşındaki milli sporcu Muhammed Halit Ozmuş, ata sporundaki başarısını dünya şampiyonluğuyla taçlandırmak istiyor.

Editör
Editör
03 Mayıs 2019 Cuma 00:00
Babasının izinden dünya şampiyonluğuna koşuyor
Kahramanmaraş

Dünya ve Avrupa şampiyonu babasından etkilenerek güreşe başlayan, Avrupa'nın yanı sıra Türkiye şampiyonlukları ve çeşitli dereceleri bulunan milli sporcu Muhammed Halit Ozmuş, dünya şampiyonluğu hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Eski şampiyon güreşçi Mehmet Ozmuş'un oğlu olan 16 yaşındaki Muhammed Halit Ozmuş, babasının başarısından etkilenerek 7 yaşında mindere çıktı.

Kısa sürede kendini geliştiren Muhammed Halit, 2013'te çıktığı ilk müsabakasında üçüncü olmayı gururuna yediremeyince daha çok çalışmaya başladı. Adeta dört kolla güreşe sarılan ve elde ettiği başarılarla milli takıma seçilen Muhammed Halit, katıldığı müsabakalarda 6 Türkiye şampiyonluğu, 3 Türkiye üçüncülüğü ve Avrupa ikinciliği elde etti.

Milli sporcu Muhammed Halit Ozmuş, geçen yıl Macaristan'da düzenlenen Avrupa Minikler Güreş Şampiyonası serbest stil 68 kiloda altın madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Babasının izinden emin adımlarla ilerleyen Muhammed Halit, dünya şampiyonluğu hedefiyle çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

"Emeği boşa çıkartmak istemiyorum"

Milli sporcu Muhammed Halit Ozmuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güreşçi bir ailede dünyaya geldiği belirterek bu sporla iç içe büyüdüğünü söyledi.

İlkokul çağlarında, babasının aldığı madalyaları görünce çok heyecanlandığını ve güreşe başladığını anlatan Muhammed Halid, babasının katıldığı her müsabakadan eve madalyayla dönmesinin kendisini çok etkilediğini ifade etti.

Muhammed, bu spora ilk başladığında iyi olmadığını, çıktığı ilk turnuvada yenilerek üçüncü sırayı aldığını anlatarak, "Bu yenilgi beni hırslandırdı. Antrenmanlara daha sıkı sarıldım. Şampiyon bir güreşçi babanın evladı olarak ülkemi ben de en iyi şekilde, dünya şampiyonu olarak temsil etmek istiyorum. Burada bize çok ciddi emekler veriliyor. Bu emeği boşa çıkartmak istemiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kahramanmaraş Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ne (TOHM) Avrupa derecesiyle katıldığını aktaran Muhammed, merkezin her açıdan kendisine iyi geldiğini, antrenörleri ve arkadaşlarının hep destek olduğunu kaydetti.

"Olimpiyatlara sporcu hazırlıyoruz"

TOHM Kahramanmaraş Koordinatörü Kadir Gemci ise merkezin açıldığı günden beri yaklaşık 150 sporcu yetiştirdiğine dikkati çekerek, "Bunların içinden Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonları çıktı. Yıldızlar ve gençler olmak üzere her kategoride sporcularımız var. Pehlivanlar diyarı Kahramanmaraş'tan olimpiyatlara sporcu hazırlıyoruz." dedi.

Gemci, Muhammed Halit Ozmuş'un da güreşçi bir ailenin çocuğu olduğunu anımsatarak, "Babası eski milli sporcularımızdan. İnşallah bu kardeşimizden dünya ve olimpiyat şampiyonluğu bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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