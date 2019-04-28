Azerbaycan'da pole pozisyonu Bottas'ın

Azerbaycan'ın başkenti Bakü ile aynı adı taşıyan 6 bin 3 metrelik pistte 51 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turlarında, Mercedes'in Fin pilotu Bottas, 1.40.495'lik derecesiyle pole pozisyonunun sahibi oldu.

Bottas'ın takım arkadaşı Büyük Britanyalı Lewis Hamilton 1.40.554'lük süresiyle ikinci, Ferrari'nin Alman pilotu Sebastian Vettel de 1.40.797'lik derecesiyle üçüncü en iyi zamana imza attı.

Sıralama turlarında kaza yapan Ferrari'nin 21 yaşındaki pilotu Charles Leclerc, yarışa 10. sıradan başlayacak.

Azerbaycan Grand Prix'si bugün TSİ 15.10'da koşulacak.