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Azerbaycan'da pole pozisyonu Bottas'ın

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun dördüncü yarışı Azerbaycan Grand Prix'sine, Mercedes pilotu Valtteri Bottas ilk sıradan başlayacak.

Azerbaycan'da pole pozisyonu Bottas'ın

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun dördüncü yarışı Azerbaycan Grand Prix'sine, Mercedes pilotu Valtteri Bottas ilk sıradan başlayacak.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
28 Nisan 2019 Pazar 09:07
Azerbaycan'da pole pozisyonu Bottas'ın

Azerbaycan'ın başkenti Bakü ile aynı adı taşıyan 6 bin 3 metrelik pistte 51 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turlarında, Mercedes'in Fin pilotu Bottas, 1.40.495'lik derecesiyle pole pozisyonunun sahibi oldu. 

Bottas'ın takım arkadaşı Büyük Britanyalı Lewis Hamilton 1.40.554'lük süresiyle ikinci, Ferrari'nin Alman pilotu Sebastian Vettel de 1.40.797'lik derecesiyle üçüncü en iyi zamana imza attı.

Sıralama turlarında kaza yapan Ferrari'nin 21 yaşındaki pilotu Charles Leclerc, yarışa 10. sıradan başlayacak.

Azerbaycan Grand Prix'si bugün TSİ 15.10'da koşulacak.

Anahtar Kelimeler:
Formola 1
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